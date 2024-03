Minoră obligată să se prostitueze, amendată de poliţiştii care ar fi trebuit s-o protejeze

Ireal! O minoră de doar 16 ani care a fost obligată să se prostitueze a fost amendată de polițiști.

Cum tratează Poliția o minoră obligată să se prostitueze?

O minoră de doar 16 ani din Baia Mare care a fost victimă a traficului de persoane și care a reușit să fugă din țară pentru a scăpa de traficanții ei a fost condamnată acum la muncă în folosul comunității, pentru că nu și-a plătit amenzile primite pe când se afla pe stradă.

Într-un interviu acordat Presshub.ro, tânăra a declarat că îi este frică să revină în țară pentru a-și executa pedeapsa, de teamă că ar putea să se întâlnească cu cei care au traficat-o.

Tânăra a povestit că avea doar 16 ani când a ajuns pe mâna traficanților, după ce mama ei a dat-o afară din casă, motiv pentru care a ajuns să locuiască la o prietenă.

„La vârsta de 16 ani am fost victima proxeneților. Am ajuns pe mâna lor după ce mama mea mi-a interzis să mai locuiesc în casa ei. Fiind fără locuință și fără job am apelat la ajutorul unei prietene din copilărie, care m-a primit să locuiesc împreună cu familia ei”, a povestit tânăra.

Însă situația financiară a prietenei Andreei nu era cea mai bună, iar din acest motiv i-a propus să-i facă cunoștință cu niște persoane care o pot ajuta să-și găsească un loc de muncă. De aici, situația a început să degenereze.

„Pentru că locuința era foarte mică și eu nu aveam nici un venit, mi-a propus să îmi facă cunoștință cu niște prieteni de ai ei despre care spune că mă pot ajuta să îmi găsesc de muncă. Odată ajunsă în prezența acestor oameni, lucrurile au luat o întorsătură drastică foarte rapid”, a adăugat tânăra.

Fata care i-a promis că o ajută a dus-o la un alt bărbat, care i-a spus că de acum va lucra pentru el. Andreea povestește că a fost lipsită de liberate și abuzată în repetate rânduri.

Însă la mai bine de 10 ani de când s-au întâmplat toate aceste lucruri, tânăra nu a scăpat definitiv de problemele care au apărut în urma faptului că a fost traficată.

Tânăra spune că, atunci când era obligată să stea pe stradă și să ofere servicii sexuale, a primit mai multe amenzi pe care chiar începuse să le plătească. Fata a crezut că amenzile o să fie anulate pentru că era minoră, însă recunoaște că nu a știut mai bine de atât la acea vreme.

„Pe vremea când eram pe stradă, am primit amenzi pentru prostituție. Eu începusem să le plătesc la un moment dat.

Cu timpul, fiind plecată, am ignorat existența lor. Am fost convinsă că vor fi anulate, dat fiind faptul că eram minoră când le-am primit și că erau atunci niște legi în vigoare care ar fi trebuit să mă scape de ele. Atât am știut în ignoranța mea”, a transmis tânăra.

Însă amenzile nu au fost anulate, ci transformate în ore de muncă în folosul comunității.

