„Rupere de nori” în Apuseni. Inundații într-o zonă de campat din Poiana Glăvoi - VIDEO

Ruperea de nori a provocat inundaţii în Poiana Glăvoi. Mai multe corturi au plutit pe apă, în urma inundațiilor.

„Rupere de nori” în Apuseni. Inundații într-o zonă de campat din Poiana Glăvoi. FOTO: Salvamont Bihor

Ploile masive căzute în zona de munte a judeţului Bihor au provocat inundaţii în Poiana Glăvoi, locul unde câţiva turişti şi-au instalat corturile care au fost luate mai apoi de apă, scrie Bihoreanul.

În imaginile postate Facebook, se vede cum râul Valea Cetăţii, care traversează Poiana Glăvoi şi intră în Cetăţile Ponorului, a inundat zona unde câţiva turişti au campat.

„Am venit ud de pe traseu şi am crezut că mai am lucruri uscate în cort... Ce a fost în cort în mare parte s-a udat, tot ce a fost în antreu a fost luat de apă. Noi ne-am udat bine şi am avut emoţii să trecem zona prin viitura să ajungem la cort”, a scris Marius Neag pe Facebook.

Salvamontiştii bihoreni au publicat joi pe reţelele de socializare avertizarea meteorologică de tip Cod portocaliu de vreme rea, valabilă până vineri la ora 24.

„Vor fi scurgeri de pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, creşteri de debite cu posibile depăşiri a cotelor pe Crişul Negru, Crişul Repede şi afluenţii acestora. Vă recomandăm să ţineţi cont de aceste avertizări, în special dacă v-aţi propus să parcurgeţi trasee turistice care pe anumite sectoare se intersectează cu cursuri de apă (ex. Cheile Galbenei, Cetăţile Ponorului, Cetaţile Rădesei", se arată în postarea Salvamont Salvaspeo Bihor.

Pinter Istvan, şeful serviciului, a declarat pentru sursa citată că astfel de evenimente se întâmplă des în zonă, în contextul unor viituri, cum a fost şi cea de ziua trecută.

Totodată, Pinter le recomandă turiştilor să fie atenţi la zona în care aleg să campeze, mai ales dacă este în apropierea unor cursuri de apă, şi să apeleze la oamenii din zonă sau la salvamont pentru sfaturi care i-ar putea feri de aventuri neplăcute.

Meteorologii au anunţat că până sâmbătă, 3 septembrie, ora 10, judeţul Bihor este vizat de o avertizare cod Galben de ploi însemnate cantitativ şi instabilitate atmosferică temporar accentuată.

CITEȘTE ȘI: