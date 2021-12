Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj. Cristi Balaj a făcut anunțul așteptat de fanii din Gruia

Cristi Balaj, noul președinte al celor de la CFR Cluj, a anunțat că Dan Petrescu va rămâne la CFR Cluj.

Cristi Balaj a anunțat că Dan Petrescu va continua la CFR Cluj, în ciuda faptului că este dorit de Răzvan Burleanu la echipa națională a României. „Bursucul” ar urma să ia o decizie finală după meciul cu FC Argeș, dar lucrurile par clare deja.

„Eu zic că Dan Petrescu nu pleacă. E sub contract, are clauză de reziliere. Cum FRF nu dorește să plătească nicio clauză, lucrurile sunt clare. Dacă presa știe mai bine decât știu eu, nu am ce să comentez. Să nu ștergem cu buretele ceea ce spun eu, jurnaliștii vor să fie lupta strânsă la vârf, de asta fac speculații. Mie așa mi-a promis. Am acceptat această poziție în conducerea clubului fiindcă Dan Petrescu a promis că e aici 2 ani și jumătate. E un om de cuvânt, deci lucrurile sunt simple. Suntem într-o situație delicată prin apariția acestui subiect. Avem o competiție în care trebuie să ne menținem poziția”, a declarat Cristi Balaj, la Look Sport.

CFR Cluj are în acest moment 8 puncte avans în fața celor de la FCSB în clasamentul din Liga 1 și este mare favorită la câștigarea titlului. Echipa din Gruia visează la al 5-lea campionat consecutiv.

