Interviu cu Felice Piccolo: „Sunt jucători în România care ar face față în Serie A” Ce spune despre CFR Cluj

Felice Piccolo, fost fundaș la CFR Cluj între 2010 și 2014, a analizat nivelul fotbalului din România și a vorbit despre perioada petrecută în țara noastră.

Felice Piccolo (centru), lângă Iuliu Mureșan (stânga) și Ricardo Cadu / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Ajuns la 42 de ani, Felice Piccolo s-a retras din fotbalul profesionist în urmă cu opt ani și a devenit impresar. Deși a plecat din România în urmă cu doisprezece ani, fostul fundaș vorbește româna aproape perfect, semn că a rămas aproape de România și după încheierea carierei.

La începutul lunii mai, la meciul pe care CFR Cluj l-a disputat pe teren propriu contra Universității Craiova în play-off, Piccolo a fost invitat de conducerea clubului pentru a da lovitura simbolică de start.

Într-un interviu acordat pentru Prima Sport, italianul a analizat situația jucătorilor din România în raport cu nivelul fotbalului din Italia, a dezvăluit cât de apreciat este Cristi Chivu în țara sa și a avut doar cuvinte de laudă la adresa conducerii CFR-ului.

-Felice, spune-mi, te rog, cum se vede din exterior campionatul din România!

-Campionatul din România a crescut în ultimii ani, s-a văzut asta și în transferurile care s-au făcut din Italia, mă refer la Mihăilă, la Dennis Man. Au făcut o performanță foarte bună.

Dar eu cred că Italia nu mai e la fel de atractivă cum a fost înainte, sunt alte campionate care devin din ce în ce mai bune, Germania, Anglia, Belgia, Arabia Saudită. Dacă un jucător din prima ligă din România are ofertă din liga a doua din Italia, nu se gândește la asta, cum era înainte.

-Sunt jucători în România care ar putea face pasul către Italia?

-Acum în România sunt fotbaliști care ar putea juca în Serie A, dar e mai greu de făcut transferuri. Aveți jucători de genul în România, dar problema e că în Italia se plătesc taxe duble pentru transferurile din străinătate și de-asta e foarte greu.

-Cum e nivelul campionatului acum față de cum era când jucai tu?

-Când am fost eu, în România era mai multă calitate individuală. Acum sunt mai bune staff-urile tehnice ale antrenorilor, știința jucătorilor. Când jucam eu, jucam contra unor jucători cu calitate individuală mai mare.

Plus că duminica jucam contra lui Dinamo, Rapid, Urziceni, Vaslui, iar miercuri cu Bayern Munchen sau Manchester United.

Felice Piccolo a jucat patru ani și jumătate la CFR Cluj / RADU OLTEAN (C) Credit: AGERPRES FOTO

„În primii doi ani în România nu înțelegi limba, asta e bine”

Felice Piccolo a ajuns în România în 2010 și a jucat timp de patru sezoane și jumătate în Superligă. În tot acest timp a câștigat tripla alături de CFR în 2010 și încă un titlu în 2012, și a bifat prezențe în edițiile 2010/2011 și 2012/2013 ale Ligii Campionilor.

-Cum a fost viața pentru tine în România?

-În România am stat cel mai mult ca fotbalist, a fost pentru mine a doua casă. În primii doi ani, străinii care vin nu înțeleg limba și asta e bine, căci nu citesc ziare, presă și se concentrează doar la fotbal. Încă vorbesc foarte bine română, înțeleg foarte bine.

Clujul e diferit față de cum e Bucureștiul, nu era foarte multă presiune cum e în Italia la Juventus, la Lazio. Mergeam la antrenament și era foarte multă concentrare asupra fotbalului.

-Cum e perceput Cristi Chivu în Italia? Cu atât mai mult acum, după ce a câștigat titlul cu Inter.

-El e foarte apreciat în Italia. Nu-l cunosc personal, am jucat contra lui când era la Roma și Inter, dar are o viziune foarte umană iar asta nu e ușor în fotbal. Știu că e apreciat și în România pentru modul cum vede viața, nu doar fotbalul.

Când a venit în locul lui Inzaghi, a gestionat foarte bine lucrurile și a fost cea mai bună decizie a lui Marotta (președintele Interului) să continue cu Chivu. Toată Italia are o părere foarte bună despre el, chiar și echipele rivale.

-Imaginea noastră, a românilor, este mai bună în Italia de când a câștigat titlul cu Inter?

-Absolut, 100%! Chivu este perceput foarte bine.

„Se vedea că De Zerbi va ajunge antrenor”

La CFR Cluj, Piccolo a fost coleg cu compatriotul Roberto de Zerbi. Fostul mijlocaș a devenit antrenor după retragere, iar după ce a trecut pe la echipe precum Sassuolo, Brighton și Șahtior, în acest an a fost numit managerul lui Tottenham, una dintre cele mai importante echipe din Anglia.

-Ai mai păstrat legătura cu Roberto de Zerbi, fostul tău coleg de la CFR?

-Mai vorbim, dar vorbim mai mult când nu are echipă. Am fost la Londra când el antrena la Brighton, am fost și la Marsilia, acum încă nu am mers de când e la Tottenham. Avem o relație foarte bună, dar cu antrenorii e greu să vorbești pentru că în fiecare duminică sunt ocupați.

-Te-a surprins traiectora carierei lui în antrenorat?

-Eu cred că în viață te surprind multe. Nici la Inzaghi nu mă gândeam că poate face performanța asta după ce s-a lăsat de fotbal. Dar la Roberto m-am gândit pentru că el și când era jucător, avea leadership, personalitate, mereu vorbea de fotbal.

De multe ori când se termina un antrenament sau un meci, el continua să vorbească despre fotbal iar eu nu mai aveam dorința asta: «Robi, gata, te rog!»

-Se vedea încă de atunci că are o latură înspre antrenorat?

-Da, absolut da. Robi a fost un număr 10 cu crampoane de fier. La CFR a fost foarte important, dar a avut 3-4 accidentări la genunchi și asta l-a tras în jos.

„Președintele Mureșan a făcut un lucru foarte bun”

-CFR Cluj l-a transferat vara trecută pe Lorenzo Biliboc de la Juventus, echipa de la care tu ai crescut, iar în Superligă a impresionat. Crezi că au renunțat prea ușor la el?

-Lorenzo Biliboc a fost unul dintre cei mai buni jucători transferați de CFR, dar de multe ori nu înțelegi ce vrea antrenorul, dacă vrea un jucător mai bun fizic sau mai tactic pe postul unde joacă Lorenzo. Nu știu motivul, dar are o perspectivă foarte bună. Depinde de el dacă se va întoarce în Italia în viitor.

-Cum vezi situația de la CFR Cluj în prezent?

-Cel mai important lucru la CFR acum este că au jucători care au făcut istorie acolo: Cadu, Deac, Panin, acum a venit și Dani ca antrenor secund. E foarte important pentru echipă.

Și echipe precum Milan sau Juventus fac asta, cum e Maldini, căci e greu să continui doar cu directori. Ei știu ce trebuie ca să câștigi, ai acolo reprezentați care au făcut performanță, a fost foarte bună ideea președintelui Mureșan.

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