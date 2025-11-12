Arbitrul clujean Horațiu Feșnic a fost delegat la meciul Andorra - Albania, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026

Arbitrul român Horațiu Feșnic a fost delegat de UEFA să oficieze la centru partida Andorra - Albania, din etapa a 9-a a Grupei K a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Horațiu Feșnic / Foto: UEFA

Feșnic va fi asistat la cele două linii de Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce Rareș Vidican va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla, de asemenea, doi români: Ovidiu Hațegan, în calitate de arbitru video, și Adrian Sorin Costreie, ca arbitru asistent video.

Forul european l-a desemnat observator pentru arbitri pe elvețianul Alain Bieri, iar delegat UEFA va fi portughezul Carlos Filipe de Sa Lucas.

Partida dintre Andorra și Albania este programată joi, 13 noiembrie, de la ora 21:45, pe Estadi de la FAF din Encamp, în etapa a 9-a a Grupei K a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. (Agerpres)

