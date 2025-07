„Am rămas șocat când am intrat! Nu este stadion mai frumos în România” Petrescu, impresionat înainte de Supercupă

Antrenorul CFR-ului a susținut conferința de presă premergătoare Supercupei cu FCSB. Printre altele, a lăudat arena unde se joacă meciul însă a și dezvăluit numele jucătorilor pe care nu se va putea baza în acest duel.

Dan Petrescu își poate trece în cont prima Supercupă la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

„Bursucul” este de părere că meciul din Supercupă va beneficia de unul dintre cele mai frumoase stadioane din România, arena celor de la Steaua București.

„Eu mereu sunt pregătit, sper ca și jucătorii să fie pregătiți. Legat de locul unde se joacă, logic era să se joace undeva la mijloc, să se deplaseze și ei puțin.

Am rămas șocat când am intrat, e prima oară când am intrat pe acest stadion și am văzut aceste condiții. Nu am avut onoarea să fiu antrenor aici și, sincer, nu știu dacă e un stadion mai frumos în România. Gazonul e excelent, tribunele sunt superbe, mi-ar fi plăcut să am pe vremea mea un astfel de stadion, cu toate că mi-e dor și de stadionul vechi care a fost”

În ceea ce privește lotul, ardelenii se confruntă cu probleme de efectiv. Cinci dintre jucătorii de bază din sezonul trecut vor absenta la această partidă.

„Dintre transferuri, doar Muhar e o certitudine, pe ceilalți jucători nu-i cunosc decât din cantonament. Avem cinci absenți: Munteanu, care a venit târziu, Korenica e suspendat, Simao este accidentat, Matei Ilie nu e pregătit și Nkololo care a fost accidentat în toată pregătirea.

Deci cinci jucători foarte importanți pentru mine, care erau titularii în sezonul trecut. Dar v-am zis, nu există nicio scuză, pentru că avem un lot bun, un lot numeros”

Meciul dintre FCSB și CFR va fi decis fie în timpul regulamentar, fie la loviturile de departajare. Federația Română de Fotbal a decis să elimine cele două reprize de prelungiri după primele 90 de minute, iar decizia a fost salutată de tehnicianul grupării din Gruia.

„Cred că e o decizie bună să se treacă direct la penalty-uri dacă se ajunge la meci egal, mai ales că e foarte cald. Cred că și pentru FCSB, și pentru noi importante sunt meciurile în Europa. Când o echipă câștigă două campionate la rând, normal că ei sunt favoriți în continuare.

Cam tot ce-i mai bun din România este la ei. Asta este realitatea, trebuie să o acceptăm. Dar nu înseamnă că vor câștiga campionatul lejer, chiar dacă au prima șansă. Mă aștept să joace ofensiv, să încerce să câștige. Ăsta e spiritul la FCSB”.

Supercupa dintre campioana sezonului trecut, FCSB, și deținătoarea Cupei României, CFR Cluj, va avea loc sâmbătă seară, de la ora 20:00, pe arena din Ghencea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: