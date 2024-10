Alex Chipciu dorește o nouă serie de victorii pentru „U” Cluj: „Am demonstrat că putem”

Alex Chipciu dorește o nouă serie de victorii pentru Universitatea Cluj.

Alex Chipciu, căpitanul echipei „U” Cluj, se așteaptă la o nouă serie de victorii| Foto: FC Universitatea Cluj-Facebook

Etapa a 14-a a Superligii aduce pentru FC Universitatea Cluj o partidă în deplasare cu FC Botoșani (luni, 28 octombrie, ora 18:00), actuala „lanternă roșie" a campionatului.

Alex Chipciu, căpitanul echipei „U” Cluj, se așteaptă la o nouă serie de victorii.

„Nu au pierdut de vreo patru etape, cred, și au jucat cu echipe bune, printre care Craiova și Rapid. Abordăm meciul să-l câștigăm, cu siguranță. Clar va depinde foarte mult și de starea terenului. Noi am avut probleme când am jucat pe teren prost. Sper să fie un teren mai bun. Din ce am văzut, pare mai bun. Și vremea sper să fie bună, pentru că asta cumva condiționează terenul. Chiar dacă devine un clișeu, toate meciurile sunt grele, mai ales cu echipele considerate mai mici, noi am avut probleme în anii pe care i-am petrecut aici.

În meciurile astea mă tem cel mai mult de noi sau de mine, pentru că tinzi să te relaxezi, să crezi că e un meci mai ușor. Și automat motivația ta poate fi la un nivel mai jos. Și motivația lor, când luptă pentru supraviețuire, își dublează valoarea în astfel de meciuri și e foarte greu. Cum am spus și mai devreme, dacă și terenul nu e în condiții foarte bune, clar tu, dacă vrei să joci, devine mult mai greu. Trebuie să ne adaptăm și sperăm să obținem un rezultat pozitiv pentru noi, ar fi foarte bine", a spus Alexandru Chipciu.

„Campioana turului e ceva ce e aproape de noi”

Căpitanul „Șepcilor roșii" își propune ca echipa să acumuleze cât mai multe puncte pentru a rămâne pe locurile fruntașe.

„Campioana turului e ceva ce e aproape de noi. E posibil, avem șanse mari să terminăm pe primul loc în turul campionatului. Calculele pe termen lung pentru ce înseamnă primele locuri sau titlu e greu să le faci acum, sunt foarte multe etape, 27. Vrem să ne batem sus. E clar că, ajungând aici, chiar dacă nu acesta era neapărat obiectivul, să fim pe primele locuri, nu vrem nici să facem pe modeștii acum și să spunem că nu vrem să fim acolo. Vrem să fim acolo, vrem să câștigăm fiecare meci, am demonstrat că putem.

Era altceva dacă nu aveam experiența rezultatelor cu echipele care vor în play-off: CFR, Dinamo, Rapid, pe Craiova am avut-o în mână. Cu FCSB puteam să și pierdem, că au fost momente în care au fost peste noi, dar puteam și să câștigăm la ultima fază. Suntem o echipă care avem șapte victorii, cele mai multe din campionat. Aproape cele mai multe goluri, aproape cea mai bună apărare, deci cumva suntem unde trebuie să fim pentru ce am arătat până în momentul acesta.

Cu siguranță, nu vom lăsa bariera și să ne relaxăm sau să credem că suntem cei mai buni și să nu mai alergăm. Cum ne-a spus și Mister, trebuie să ne și bucurăm pentru ce trăim. Și eu, din experiența mea, pot să zic treaba asta. Când ești la o echipă pe care, înainte de campionat, lumea o vede undeva între locurile 6-9 și ești pe primul loc după un tur de campionat, trebuie să te bucuri de momentele astea, pentru că nu se întâmplă foarte des și trebuie să te și bucuri ca să îți menții entuziasmul și să faci lucruri bune în continuare", a completat fotbalistul Universității.

