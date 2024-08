Ioan Ovidiu Sabău e optimist după egalul cu Petrolul:„Cred că echipa asta are potențial și anul acesta poate să fie o echipă de play-off"

Ioan Ovidiu Sabău e optimist după egalul cu Petrolul:„Cred că echipa asta are potențial și anul acesta poate să fie o echipă de play-off“ | Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

În cadrul conferinței de presă de după remiza de la Ploiești (0-0), Ioan Ovidiu Sabău s-a arătat optimist în ceea ce privește viitorul echipei FC Universitatea Cluj.

Antrenorul declară că echipa sa are potențial și ar putea ca în acest an să fie o echipă de play-off.

„Astăzi a fost un joc mai modest, am și spus-o. Nu a fost un joc reușit, (este-n.n.) un scor echitabil. Cred că putem mai mult, intervine și acea automulțumire. Săptămâna asta am avut cinci jucători cu virus, nu s-au putut antrena. Cred că a fost și o problemă că organismul a fost slăbit și nu am avut acea viață în noi, acea stare de spirit.

E adevărat că a fost un consum nervos, fizic, la meciul cu CFR, ne-am epuizat. La fel, bucuria și toate laudele de după jocul respectiv câteodată nu îți fac bine. Ești prea relaxat și te consideri prea bun. Și de multe ori îți vin astfel de jocuri. Bine că nu am pierdut, pentru că la acea ultimă fază în care eram trei jucători contra unul și acel jucător reușește să plece pe contraatac, doar lipsa lor de calitate sau lipsa pasei a făcut ca să nu dea gol.”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Sabău a accentuat dorința de a accede cu Universitatea între primele șase echipe ale campionatului la finalul sezonului regular.

„Avem un lot cred eu mult mai valoros decât anul trecut, jucători care pot să crească, au potențial. E foarte important să se transforme și să înțeleagă ce potențial au și să nu se mulțumească cu puțin. Asta le cer, atunci când intră în teren, să joace fotbal pentru că numai asta antrenăm. Să se simtă fotbaliști, iar cei care vin la stadion să vadă spectacol, să vadă fotbal. Pe asta insist și în antrenament și în discuțiile pe care le am. Cred că echipa asta are potențial și anul acesta poate să fie o echipă de play-off.“, a mai spus antrenorul Universității.

În runda următoare, ”U” revine pe Cluj Arena și o va întâlni pe Sepsi OSK. Meciul împotriva covăsnenilor va avea loc luni, 19 august, de la ora 19:00.

