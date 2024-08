Dan Petrescu, înaintea derby-ului cu Universitatea Cluj: „Să jucăm cinstit. Cine e mai bun să câştige.”

Derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj se va juca în Gruia duminică, 4 august.

Înaintea derby-ului cu Universitatea Cluj, Dan Petrescu, antrenorul clubului de fotbal CFR Cluj, a declarat că un astfel de meci este important pentru ambele echipe.

„Sper că s-au odihnit jucătorii. Sunt foarte multe meciuri, nu e uşor. E clar că e foarte bine că ne-am calificat, dar să nu uităm că şi campionatul e foarte important. Derby-ul e un meci foarte important pentru ambele cluburi, pentru fani, pentru jucători. E un meci pe care orice jucător ar trebui să îl joace. Cred că era mai bine să se amâne acest meci. Era o perioadă în care mai veneau jucători noi, puteam să pregătim meciul de joia viitoare altfel. Dacă voi câştiga, voi spune că bine că nu s-a amânat. Vedem ce va fi”, a declarat Dan Petrescu.

Antrenorul de la CFR Cluj a precizat că Universitatea Cluj joacă bine.

„Sunt jucători noi. Echipa de start are 6 jucători noi, nu e uşor, însă sunt de valoare, au un anumit nivel. Mie imi place cum joacă Universitatea Cluj. Sper să nu aibă un meci aşa bun cu noi. Va face foarte bine în acest an. Sunt sigur de asta. Antrenorul este unul dintre prietenii mei dragi, are experienţă, cunoaşte bine clubul”, a precizat Dan Petrescu.

„Să jucăm cinstit. Cine e mai bun să câştige”

Dan Petrescu a declarat că speră să nu existe probleme la meci. El a spus că meciul va trebui să fie unul cinstit, iar cel mai bun să câştige.

„Când stadionul e plin, e o plăcere şi e o atmosferă unică. Sper să nu fie răutăţi, să nu fie probleme. Am văzut şi declaraţia lui Sabău. Sunt de acord. Hai să mai jucăm şi fotbal, să nu ne mai gândim la scandaluri. Mi se pare că strigările jignitoare dinainte de meci, din timpul meciului, nu fac bine fotbalului românesc şi sportului. Ar trebui să jucăm cinstit şi cine e mai bun să câştige. Să nu ne jignim”, a mai declarat Dan Petrescu.

