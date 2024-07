Un nou transfer la CFR Cluj. „Faceți cunoștință cu noua noastră extremă dreaptă!”

CFR Cluj a anunțat un nou transfer. Béni Nkololo (27), care a evoluat în Arabia Saudită, ajunge în Gruia.

CFR Cluj a anunțat un nou transfer. „Bun venit, Béni Nkololo!”|Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

CFR Cluj a anunțat întregirea echipei, printr-un nou transfer, înainte de începerea noului sezon din Superliga. Astfel, echipa lui Dan Petrescu își întărește flancul drept prin Béni Nkololo, care va evolua alături de CFR Cluj.

„Bun venit, Béni Nkololo!

CFRiști, faceți cunoștință cu noua noastră extremă dreaptă! Începând de astăzi, Béni Nkololo se alătură familiei noastre!”, au anunțat cei de la CFR Cluj.

Născut în Franța, fotbalistul de 27 de ani vine în Gruia după un sezon petrecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, echipă proaspăt promovată în Saudi Pro League în tricoul căreia a jucat 33 de partide, bifând 5 goluri și 5 pase decisive

Cu peste 200 de meciuri în carieră, Nkololo a mai evoluat in Franța pentru US Avranches, US Concarneau, Tours FC și SC Lyon, dar și în Australia, pentru Central Coast Mariners

„Îi urăm bun venit și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj!”, au notat cei de la CFR Cluj.

Este cel de-al șaptelea transfer făcut de echipa lui Dan Petrescu înainte de începrea noului sezon al Superligii.

