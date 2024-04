CFR Cluj nu renunță la Philip Otele. Ce i-a transmis Neluțu Varga lui Gigi Becali?

Neluțu Varga i-a transmis un mesaj clar lui Gigi Becali, după ce patronul celor de la FCSB a anunțat că-l vrea pe Philip Otele.

CFR Cluj nu renunță la Philip Otele. Sursă foto: Facebook/ otbal Club CFR 1907 CLUJ

Inițial, patronul FCSB-ului a anunțat că oferă un milion de euro pentru atacantul nigerian, dar după victoria cu 1-0 din Gruia, finanțatorul a declarat că-i oferă 600.000 de euro. Neluțu Varga a declarat clar că Gigi Becali nu are bani să cumpere jucători de la CFR Cluj.

„Exclus! Nu are el bani să cumpere jucători de la noi. Astea sunt glume. Am glumit cu el şi văd că şi-a luat-o în cap. Nu are el nicio variantă. Noi nu vindem jucători la FCSB”, a declarat Neluţu Varga, scrie as.ro.

Philip Otele a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut, liber de contract, de la UTA Arad. În momentul de față, Otele este golgheterul echipei CFR Cluj, având 13 goluri marcate până acum. De asemenea, jucătorul nigerian are o valoare de piață de 1.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.ro.

