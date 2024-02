Ovidiu Sabău, după victoria cu Farul: „În sfârșit pot să mă bucur”

Universitatea Cluj a reușit să o învingă pe Farul Constanța cu 1-0, în runda 28 din Superliga.

Ioan Ovidiu Sabău. Sursă foto: Facebook/ Universitatea Cluj

Universitatea Cluj a reușit să câștige cu scorul de 1-0 în fața celor de la Farul Constanța, în runda 28 din Superliga, după ce Dan Nistor a marcat după o greșeală a adversarilor în minutul 34. Antrenorul „studenților”, Ovidiu Sabău, a declarat că toată echipa a muncit pentru cele trei puncte câștigate.

„Suntem echilibrați, mai disciplinați din punct de vedere tactic. Avem o formă sportivă bună unde controlăm jocul. S-a muncit pentru cele trei puncte. Jucătorii merită tot respectul”, a spus antrenorul celor de la „U” Cluj.

Totodată, Ovidiu Sabău a mai spus că în sfârșit se poate bucura și el câteva ore, felicitându-și jucătorii și suporterii.

„Era un meci foarte important. În sfârșit pot să mă bucur și eu câteva ore. Îi felicit pe jucători, dar și publicul, care ne-a ajutat foarte mult. Merită toate aprecierea și respectul meu. Ne bucurăm, dar trebuie să avem continuitate. Văd echipa foarte bine din punct de vedere mental. Când am arătat rău, am spus. Acum echipa are încredere. Are acel spirit de care ai nevoie pentru o victorie. Noi putem să spunem că fotbaliștii importanți joacă aproape de nivelul lor. Pe Farul o văd calificată în play-off. Este o echipă cu experiență. La noi există o primă pentru o calificare în play-off. Vreți să vă spun și sumele? Nu le spuneam, oricum. Sunt niște bonusuri speciale.”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului, scrie DigiSport.ro.

Și Dan Nistor, marcatorul golului pentru „U” Cluj, a declarat că meciul cu Farul Constanța a fost unul destul de greu.

„A fost un meci foarte greu. Cred că un mare factor l-au avut și suporterii pentru victorie. Sper să vină și duminică. Au mai rămas două meciuri foarte importante. Dacă nu reușim să legăm victoria cu Botoșani, practic meciul de azi nu are mare importanță. Îmi doresc să-mi ajut echipa la fiecare meci. Mi-a fost destul de greu să mă reintegrez. Încet, încet îmi revin și voi ajuta echipa să urce în clasament”, a declarat Dan Nistor.

În momentul de față, „U” Cluj se află pe locul 6 în Superliga cu 38 de puncte, fiind pe loc care duce în play-off.

