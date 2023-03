Impresiile lui Rangelo Janga, atacantul de la CFR Cluj, despre România: „Papanași! Fabuloși. Unic în lume”

Atacantul lui CFR Cluj, Rangelo Janga a povestit despre impresiile lăsate de România.

Rangelo Janga a vorbit despre cum s-a adaptat în România /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Rangelo Janga, atacantul în vârstă de 30 de ani din Curacao, a sosit la CFR Cluj în vara anului trecut de la echipa cipriotă Apollon Limasol. Fotbalistul a bifat 30 de partide în care a reușit să marcheze de 10 ori și să ofere o pasă decisivă.

Atacantul a povestit pentru libertatea.ro experiența din România de până acum. Fotbalistul a spus despre Cluj că este un oraș care i-a plăcut de cum a ajuns aici.

„Mi-a plăcut de la început. Chiar este un oraș frumos. Și știu ce vorbesc, întrucât am văzut multe în viața mea și am trăit în câteva.

Îmi place că are restaurante bune, este un oraș bun în care să trăiești”, a declarat Jenga.

Clujul, oraș liniștit

Jenga a spus că apreciază Clujul pentru că este un oraș liniștit și spune că nu poate spune că viața este scumpă.

„Nici nu știu să fac diferențe cu alte orașe din România. Oricum, e mai ieftin decât în Olanda. Apreciez că are restaurante bune, se mănâncă bine și nu mi se par prețuri mari. Oricum, nu am făcut excese, așa că nu pot face comparații amănunțite”, a adăugat fotbalistul.

Am jucat la Cluj când eram la Astana, echipă din Kazahstan, știam câte ceva despre stadion și puțin despre oraș. Nu știam multe lucruri despre țară, dar am sesizat încă de când eram un simplu vizitator că e liniștit.

Îmi place că nu e mare și nu este aglomerat. Are multe locuri verzi, străzile arată bine. Un mare plus sunt oamenii. Clujul e dezvoltat, la nivelul oricărui oraș din Occident”, a adăugat fotbalistul.

Românii, oameni primitori

Fotbalistul apreciază oamenii din România pentru că sunt liniștiți și primitori.

„În general, apreciez că sunt prietenoși și buni la suflet. Și am înțeles că nu este doar părerea mea, am vorbit și cu alți colegi de la echipă veniți din străinătate. Toți sunt de părere că românii îi primesc foarte bine pe străini și, practic, le deschid ușa casei, în sensul că sunt ospitalieri”, a adăugat Jenga.

Venind din insula tropicală din Caraibe, Jenga spune că nu îi place vremea din România.

„Iarna e prea frig. Deși alții au trăit perioade mai friguroase aici, iar eu am prins la fel, tare frig, în Kazahstan. Dar nu sunt obișnuit cu vremea rece, provin dintr-o zonă caldă și am mai bifat țări de acest gen în carieră. N-o să pot să mă obișnuiesc niciodată prea bine cu frigul”, a spus fotbalistul.

Papanașii fabuloși

Jenga a spus că a fost impresionat de papanașii românești.

„Am încercat și mâncărurile românești. Toate tipurile de ciorbe, de exemplu. Și mi-a plăcut ceva în mod deosebit, ceva ca o gogoașă… Aaa, papanași! Fabuloși. Unic în lume. Am încercat cu gem. Gustoși, deși cam dulci”, a mai spus atacantul CFR-ului,

