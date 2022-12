U-BT Cluj-Napoca a pierdut fără drept de apel meciul cu echipa turcă Frutti Extra Bursaspor

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de echipa turcă Frutti Extra Bursaspor, cu scorul de 95-80, miercuri seara, într-un meci din Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

După un debut bun pentru gazde, campioana României a echilibrat disputa, iar la pauză scorul era egal, 42-42. Frutti Extra Bursaspor a dominat partea a doua, câştigând fără emoţii, după ce la un moment dat clujenii s-au aflat la şase puncte (73-67).





Karel Guzman, cu 16 puncte, 4 recuperări, Emanuel Căţe, 16 p, 4 rec, Nemanja Gordic, 13 p, 7 pase decisive, Leonardo Meindl, 12 p, 3 rec, şi Patrick Richard, 11 p, 4 rec, 3 pd, au avut evoluţii bune pentru ”U”.



Cei mai buni de la Frutti Extra Bursaspor au fost Onuralp Bitim, cu 26 puncte, 4 pase decisive, Derek Needham, 3 rec, 4 pd, Anthony Clemmons, 16 p, 3 rec, 7 pd, dar au contribuit şi Zach Auguste, 10 p, 8 rec, Omer Utku Al, 11 p.

„A fost un meci extrem de greu, felicit echipa gazdă pentru victorie. Am avut două reprize total opuse. În prima am respectat planul jocului și am știut ce avem de făcut. Ne-am luptat și am făcut față apărării lor agresive. Apoi am cedat, nu am mai executat nimic și ne-au pedepsit la fiecare fază. Am permis mai multe recuperări ofensive și din păcate aceasta a fost istoria jocului. Avem de învățat din aceste lucruri, jucăm săptămânal cu formații puternice și constanța trebuie să existe în permanență”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-Banca Transilvania.

„A fost un meci dificil, am încercat să revenim, însă din păcate nu am putut să ținem ritmul în ultimele două sferturi. Au fost mai buni în apărare, iar noi trebuie să mai progresăm. Vom lupta până în ultimul meci”, a spus Emanuel Cățe, jucător U-Banca Transilvania.

„Am întâlnit un adversar de top. În prima repriză ne-am respectat planul, apoi ei s-au apărat foarte agresiv. Îi felicităm pe cei de la Bursaspor, știm că sunt unele lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim și ne vom axa pe ele”, a completat Nemanja Gordić.

În celelalte meciuri ale grupei, marţi, Joventut Badalona a pierdut acasă cu Mincidelice JL Bourg en Bresse (80-85), Germani Brescia a cedat şi ea pe teren propriu în faţa alte formaţii italiene, Umana Reyer Venezia (60-80), iar miercuri, Prometei Slobojanske a fost întrecută acasă de ratiopharm Ulm cu 106-105, iar 7Bet-Lietkabelis Panevezys a dispus de Cedevita Olimpija Ljubljana cu 104-98.

”U” va juca următoarea partidă pe 7 decembrie, acasă, cu Joventut Badalona.

Clasament

1. Mincidelice JL Bourg en Bresse 5 victorii-1 înfrângere

2. Joventut Badalona 4-2

3. Frutti Extra Bursaspor 4-2

4. Umana Reyer Venezia 4-2

5. 7Bet-Lietkabelis Panevezys 3-3

6. ratiopharm Ulm 3-3

7. Prometei Slobojanske 3-3

8. U-BT Cluj-Napoca 2-4

9. Germani Brescia 2-4

10. Cedevita Olimpija Ljubljana 0-6

