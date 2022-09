U-BT Cluj, prima victorie în Liga Națională. Mihai SIlvășan: „Ne așteaptă o primă partidă pe care trebuie să o câștigăm”

U-Banca Transilvania a obținut o primă victorie în campionat. Baschetbaliștii au învins-o joi pe CSM Petrolul Ploiești cu scorul de 81-71.

U-Banca Transilvania a obținut o primă victorie în campionat/ Foto: U-BT Cluj-Napoca/ Facebook

Gazdele au intrat mai bine în meci și au condus cu 7-2, însă răspunsul echipei U-BT Cluj nu a întârziat să apară. Imediat, Jordan Taylor a punctat pentru 9-7, iar Meindl a pus-o pe U-Banca Transilvania în avantaj. Brkic a strălucit pentru CSM Ploiești, primul sfert fiind unul echilibrat.

Clujenii încheiat în forță actul inaugural, grație unui coș izbutit pe sirenă de către Karel Guzman, 24-24.

Ardelenii și-au impus ritmul în sfertul secund. Emanuel Cățe a venit cu multă energie de pe banca de rezerve și a dus scorul la 30-24. Ulterior, același Guzman a oferit un avantaj de 10 lungimi pentru alb-negri. Am ajuns ușor la 15 puncte diferență față de adversari, așa că Mihai Silvășan și-a permis să ruleze tot lotul. David Lăpuște s-a remarcat prin mai multe acțiuni ofensive, în vreme ce Meindl, Cățe, Birčević și Stipanović au dominat situația în spațiul de trei secunde.

Richard și compania se vor axa acum pe duelurile din Cupa României, programate în weekend.

„Este prima victorie din Liga Națională. Mă bucur că am câștigat și că nu s-a pus problema învingătoarei. Nu am evoluat în permanență așa cum ne doream, referindu-mă aici la intensitatea noastră. Am reușit să jucăm 35 de minute conform regulii din Cupa României. Era important să folosim jucătorii U23 care vor fi pe teren sâmbătă și duminică. Mă bucur că nu s-a accidentat nimeni și ne concentrăm acum pe meciul următor. Ne așteaptă o primă partidă pe care trebuie să o câștigăm, pentru a ne apropia de Final 8”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

