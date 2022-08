”U” Cluj - Petrolul 0-1. Un fost jucător al Universității a înscris unicul gol al partidei

Clujenii rămân fără victorie în acest debut de sezon. Petrolul Ploieşti a obţinut scorul 1-0 (1-0) cu Universitatea Cluj, vineri, în deplasare la Mediaş, într-un meci din etapa a patra din Superligă.

Clujenii rămân fără victorie în acest debut de sezon. FOTO: Facebook/ FC Universitatea Cluj

Un fost jucător al Universității, Gheorghe Grozav a înscris unicul gol al partidei, cu o lovitură de cap, din pasa lui Huja, în minutul 23. „Studenții” clujeni au ratat în continuare o sumedenie de ocazii, fără a concretiza vreuna. De altfel, pe finalul primei reprize arbitrul Andrei Florin Chivulete a dictat penalty pentru Universitatea Cluj la un fault efectuat de Ivanovski în careu, asupra lui Ispas, în minutul 45+2. Lovitura de pedeapsă a fost ratată de Bălan.

Ardelenii evoluează în acest debut de sezon la Mediaș, în condițiile în care Cluj Arena, stadionul pe care își dispută meciurile de pe teren propriu, este ocupat de festivalul Untold.

Universitatea Cluj este o echipă care poate spune că a avut ghinion în acest start de SuperLiga României. Deşi a arătat bine, nou-promovata nu a reuşit să pună prea multe puncte în clasament.

Lincar, supărat pe ratările echipei sale

Antrenorul Universităţii Cluj, Erik Lincar, s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a cedat cu Petrolul, 0-1. Lincar s-a arătat supărat deoarece echipa sa marchează extrem de puţin, chiar dacă a beneficiat și de două lovituri de la 11 metri, pe care le-a ratat. De altfel, „studenții” au ratat un penalty în meciul cu Petrolul.

„Din două penalty-uri în ultimele două etape nu am reuşit să marcăm nici unul. O să facem concurs la antrenament, să vedem cine bate mai bine... Vă daţi seama că nu stăm foarte bine cu moralul acum. Am avut şuturi la poartă, dar nu pe poartă. Trebuie să fim bărbaţi şi să fim mai pragmatici ca să obţinem puncte de la Arad, o deplasare foarte dificilă!”, a spus Lincar, la microfonul Prima Sport.

Tehnicianul a comentat și golul marcat de oaspeți. „A fost acel gol superb, dar și întâmplător, din prima repriză, apoi am controlat jocul, am avut ocazii, Petrolul s-a mulțumit doar să se apere, a jucat pe două linii, a fost greu de desfăcut apărarea. Băieții au avut atitudine, dar am întâlnit o echipă care s-a apărat în 30 de metri. Când joci cu FCSB sau Craiova e altceva, acum am întâlnit o echipă care doar s-a apărat.

Le-am spus că am încredere în continuare în ei, au trecut patru etape și avem doar două puncte, chiar dacă eu cred că meritam mai mult. Trebuie să câștigăm și să urcăm în clasament. Presiune mare e în play-out, au fost multe echipe care aveau puține puncte și au reușit să se salveze”, a declarat Erik Lincar.

Echipe:

„U” Cluj: Brănescu – Baravykas (Ely Fernandes 67’), Piţian, Ispas, Pîrvulescu - R. Pires, I. Filip (Boiciuc 77’), Purece (R. Romeo 67’) – Hofman (Haita 46’), Ad. Bălan, Chipciu. Antrenor: Erik Lincar

Petrolul: Vâlceanu - Meijser, Tamaş, Huja - Pashov, Seto (Dumitriu 86’), Jair, Ţicu – Cioiu (Tucaliuc 70’), Ivanovski (Măzărache 86’), G. Grozav (Cebotaru 76’). Antrenor: Nicolae Constantin

Cartonaşe galbene: Chipciu 53’, Piţian 78’ / Ivanovski 45’+4, V. Ţicu 55’, Meijers 66’, Vâlceanu 90’+1

