Dan Petrescu, mulțumit de transferurile făcute: „Nu cred că mai vine nimeni”

Dan Petrescu este mulțumit de cum arată lotul lui CFR Cluj la ora actuală și nu își dorește alte transferuri.

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj. Captură FOTO: CFR TV

CFR Cluj a obținut trei victorii la zero în meciurile amicale, iar acest lucru l-a mulțumit pe Dan Petrescu. Antrenorul campioanei nu își mai dorește jucători noi la echipă și este gata să atace preliminariile Champions League.

„Nu cred că mai vine nimeni. E posibil orice în fotbal, dar eu sunt mulțumit de achizițiile făcute, cei din conducere au făcut eforturi, au reușit să îmi aducă marea majoritate. Mă știți foarte bine, dacă îmi aduce cireașa de pe tort nu mă supăr, nu voi da nume, dar trebuie să ne uităm și la listă. N-avem voie decât 13 străini. Echipa arată bine”, a declarat Dan Petrescu, după victoria cu Partizan Belgrad.

Antrenorul lui CFR Cluj este mulțumit de cum s-a prezentat echipa în cantonamentul din Austria.

„A fost un cantonament reușit, în opinia mea, până acum. Mai e un meci mâine (n.r. astăzi), au fost trei meciuri grele cu adversari buni. Am fost puțin obosiți astăzi, cred, cu atât mai mult jucătorii merită felicitați. Îmi place să câștig, indiferent dacă e meci amical sau oficial. Am jucat cu locul doi din Slovenia, acum cu locul șapte din Serbia și acum cu locul doi din Serbia, zic că rezultatele au fost excelente, ținând cont că am muncit foarte mult.

Nu e cel mai important rezultatul în acest cantonament, să nu se accidenteze jucătorii. Avem deja o accidentare, pe Birligea. Până la urmă, important e să câștigăm, să nu luăm gol, am reușit în trei meciuri asta. Felicit și portarul, care e U21, nu prea a apărat la noi și în două meciuri a apărat excelent.”, a spus Petrescu.

