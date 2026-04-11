Emil Boc, vizită la Centrul de îngrijire și asistență din Cluj: „Un gest mic poate aduce o schimbare mare în viața cuiva”

Primarul Clujului a dus daruri, vineri, rezidenților de la Centrul de Îngrijire și Asistență și i-a îndemnat pe clujeni să fie aproape de persoanele vârstnice și de cei aflați în nevoie.

Cadouri de Paşte pentru vârstnicii de la Centrul de Îngrijiri din Cluj. Emil Boc: „Nu lăsăm pe nimeni singur”|Foto: Emil Boc – Facebook

În Vinerea Mare, edilul Emil Boc a efectuat o vizită la Centrul de Îngrijire și Asistență, prilej cu care rezidenții au primit daruri în preajma Sărbătorilor Pascale.

„La Cluj-Napoca, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Nu lăsăm pe nimeni singur”, a transmis primarul Emil Boc.

La fel ca în fiecare an, primarul Clujului a făcut o vizită, vineri, rezidenților de la Centrul de Îngrijiri pentru a fi aproape de persoanele vârstnice și de cei aflați în nevoie.

„Am revenit cu aceeași bucurie la Centrul de Îngrijire și Asistență, unde am petrecut momente cu adevărat speciale alături de seniorii noștri”, a declarat primarul Emil Boc.

„Am dus daruri, dar am primit, ca de fiecare dată, mult mai mult: zâmbete sincere, povești de viață și o energie caldă care îți rămâne în suflet”, a scris primarul Emil Boc în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Momentele petrecute alături de seniorii de la Centrul de Îngrijire și Asistență reprezintă deja o tradiție pentru reprezentanții administrației locale.

„Pentru mine și pentru colegii din Primărie, fiecare întâlnire de acest fel ne reamintește cât de importante sunt grija, empatia și apropierea dintre oameni”.

De altfel, primarul Emil Boc i-a îndemnat pe clujeni să fie aproape de persoanele vulnerabile, de cei vârstnici și cei aflați în nevoie:

„Dragi clujeni, binele nu trebuie să fie complicat. Uneori, un gest mic poate aduce o schimbare mare în viața cuiva”, a adăugat Emil Boc.

