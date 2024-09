Vești bune pentru pensionarii cu handicap. Cresc pensiile din 2025.

Pensiile persoanelor cu handicap vor creşte cu un indice de solidaritate, însă măsura se va aplica abia de anul viitor.

În urma procedurii de recalculare a pensiilor, persoanele cu dizabilități au reclamat „diminuarea pensiilor” cu până la 80%.

Potrivit intențiilor declarate ale reprezentanților Ministerului Muncii, în cazul persoanelor cu dizabilități va fi aplicat principiul solidarității, astfel încât pensiile acestora vor crește.

Coeficient de solidaritate și puncte de sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Pensiile persoanelor cu handicap vor creşte cu un indice de solidaritate, iar această propunere va fi înaintată Guvernului până la jumătatea lunii noiembrie, potrivit anunțului făcut luni de ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu.

„Dacă legea are ca fundament contributivitatea, iar dânşii au stagii de cotizare adecvate în gradul de handicap în care se află, 10-15 ani, o treime din stagiul complet de cotizare, soluţia pe care am găsit-o împreună este pe principiul solidarităţii. Adică, modificarea şi completarea Legii nr. 448 din 2006 cu privire la protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât de la cuantumul rămas în plată să venim cu un indice de solidaritate, iar dânşii să beneficieze în continuare de indexarea veniturilor. Sarcina pe care am primit-o de la domnul premier Marcel Ciolacu este ca până la 15 noiembrie soluţia legislativă să fie închisă, astfel încât în 2025 adecvarea veniturilor dânşilor prin creşterea acestora să continue”, a afirmat ministrul Simona Bucura Oprescu.

Ministrul Muncii a mai spus că acest coeficient de solidaritate va completa creşterea procentuală de anul viitor, având ca bază cuantumul în plată.

„Celor care sunt pensionabili şi vor ieşi la pensie pe noua lege li se vor completa veniturile prin punctele de sprijin care vor constitui puncte suplimentare doar pentru persoanele încadrate în grad de handicap. Pentru stăruinţa şi demnitatea acestor persoane vom veni cu aceste puncte suplimentare, puncte de sprijin, astfel încât veniturile acestora să fie adecvate”, a adăugat ministrul Muncii.

La mijlocul lunii septembrie, câteva zeci de pensionari cu dizabilităţi au participat, în Piaţa Victoriei, la un protest organizat de Federaţia Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, fiind nemulţumiţi de „diminuarea pensiilor” cu procente „cuprinse între 40 şi 80%”, în urma recalculării.

„Deciziile de recalculare conform Legii 360/2023 diminuează pensiile nevăzătorilor 60% - 80%. Este adevărat că pensia în plată nu se modifică, însă în viitor ea nu se va putea indexa pentru o lungă perioadă de timp, astfel încât puterea de cumpărare a oamenilor va scădea treptat”, semnalau în august 2024 reprezentanții Asociației Nevăzătorilor Cluj.

Conform Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii introduce o formulă de calcul care are la bază aplicarea unui stagiu de cotizare uniform de 25 de ani, fără a ţine cont de stagiile reduse recunoscute anterior pentru persoanele cu dizabilităţi grave şi accentuate, ceea ce produce o diminuare semnificativă a pensiilor acestor persoane.

„La fel de grav este că persoanele cu dizabilităţi care se vor pensiona în baza Legii 360/2023 şi vor beneficia de stagiul redus de cotizare, vor avea pensii mai mici ca indemnizaţia socială de 1.200 lei”, potrivit sursei citate.

