Noua lege a pensiilor. În ce condiții se acordă pensia anticipată și care este modelul de calcul. Peste 3.000 de dosare de pensie anticipată în plată, în Cluj.

În ce condiții se poate obține pensia anticipată, potrivit noii legi a pensiilor, și cum se stabilește cuantumul venitului potrivit noului model de calcul.

Aproximativ 3,8 milioane de pensii au fost majorate la nivel național în urma procesului de recalculare în baza Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, în vigoare de la 1 septembrie 2024.

În Cluj au fost trecute prin procesul de recalculare peste 170.000 de dosare de pensii, potrivit datelor oferite de Casa Județeană de Pensii Cluj.

Condiții de acordare a pensiei anticipate

Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii (CJP) Cluj, prin noua legislație a fost eliminată pensia anticipată parțială.

„În noua lege a pensiilor, în vigoare de la 1 septembrie 2024, respectiv Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, nu mai există termenul de pensie anticipată parțială așa cum era prevăzută în vechea legislație.

Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzut în Anexa nr. 5, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani”, a explicat, vineri, Mariana Nicoleta Sălciuan, directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Cluj, în cadrul unei conferințe de presă.

Reprezentanții CJP Cluj au oferit câteva exemple de calcul în ceea ce privește pensia anticipată, potrivit Anexei 5 cu Vârstele Standard de pensionare, stagiile complete și stagiile minime de cotizare contributive, la Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii:

Pentru o femeie născută în octombrie 1966:

*vârsta standard de pensionare conform anexei nr.5 din lege este de 62 ani și 11 luni

*stagiul complet de cotizare contributiv conform anexei nr.5 din lege este de 34 ani și 10 luni

*stagiul minim de cotizare contributiv conform anexei nr.5 din lege este de 15 ani

Prin urmare, aceasta persoană se poate înscrie la pensie anticipată în luna septembrie 2024 (la 57 ani și 11 luni) cu condiția realizării stagiului complet de cotizare contributiv de 34 ani și 11 luni.

Pentru un bărbat născut în septembrie 1960:

*vârsta standard de pensionare conform anexei nr.5 din lege este de 65 ani

*stagiul complet de cotizare contributiv conform anexei nr.5 din lege este de 35 ani

*stagiul minim de cotizare contributiv conform anexei nr.5 din lege este de 15 ani

Prin urmare, această persoană se poate înscrie la pensie anticipată în luna septembrie 2024 cu condiția realizării stagiului complet de cotizare contributiv de 35 ani.

În situația în care nu are acest stagiu contributive, nu are dreptul la pensie anticipată.

„Chiar dacă persoana are vârsta necesară prevăzută de lege, dacă nu face dovada realizării stagiului contributiv, nu va avea dreptul la pensie anticipată. Prin urmare, accesul la pensie anticipată este condiționat de realizarea stagiului contributiv prevăzut de lege”, a explicat directorul CJP Cluj, Mariana Sălciuan.

De asemenea, la stabilirea stagiului complet de cotizare contributiv, necesar acordării pensiei anticipate, nu se iau în considerare perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract de asigurare încheiat, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Exemplu:

Dacă persoana are lucrat în grupa I de muncă 2 ani și are o reducere de 1 an a vârstei standard de pensionare, reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată nu se cumulează cu reducerea de 1 an pentru grupa de muncă.

Sau în cazul unei femei care are un copil pe care l-a crescut până la vârsta de 16 ani, reducerea de 6 luni acordată în acest caz nu se cumulează cu reducerea de 5 ani pentru pensia anticipată.

Cum se stabilește pensia anticipată

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 4 din legea pensiilor.

Foto: Stabilirea pensiei anticipate/Sursa: CJP Cluj

Procentul maxim de penalizare al pensiei anticipate este de 24%.

Peste 3.000 de dosare de pensie anticipată în plată, în Cluj

Potrivit datelor oferite de Casa Județeană de Pensii, în județul Cluj sunt peste 3.000 de dosare de pensie anticipate aflate în plată.

Astfel, „la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile anticipate, stabilite conform legislaţiei anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, devin pensii anticipate, fără procent de diminuare - 185 dosare de pensie anticipată în plată la 31.08.2024

La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile anticipate parţiale, stabilite conform legislaţiei anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, devin pensii anticipate, cu menţinerea procentului de diminuare - 3.205 dosare de pensie anticipată parțială în plată la 31.08.2024

La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile anticipate parţiale fără diminuare stabilite conform art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 (aici este vorba despre persoanele care au locuit 30 ani în zonele poluate), devin pensii anticipate, fără procent de diminuare - 64 dosare de pensie anticipată parțială fără penalizare în plată la 31.08.2024”, potrivit sursei citate.

Formula de calcul a pensiei

Formula de calcul a pensiilor este reprezentată de două elemente: un VPR care reprezinta valoarea punctului de referință și numărul total de puncte.

*PENSIE = VPR x NR. TOTAL DE PUNCTE

*VPR (valoarea punctului de referință) = VPP:25

*NR. TOTAL PUNCTE = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte asimilate/necontributive

Numărul total de puncte realizat de asigurat se obţine din însumarea punctajelor anuale ale acestuia şi a numărului de puncte de stabilitate.

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Noutatea în cadrul formulei o reprezintă numărul de puncte de stabilitate acordate pentru anii contributivi realizati peste 25 de ani.

La calculul numărului total de puncte se va adăuga și un număr de puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare contributiv de 25 de ani, si anume:

*0,50 puncte /an pentru anii din internalul 26-30 inclusiv;

*-0,75 puncte/an pentru anii din internalul 31-35 inclusiv;

*-1 punct/an pentru anii din intervalul 36-40-etc.

La începutul lunii septembrie a fost adoptată măsura creșterii pragului de neimpozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei. Astfel, începând cu data de 1 octombrie 2024, plafonul de impozitare se modifică, iar cuantumul pensiei se impozitează pentru suma ce depășeste 3.000 lei. În acest moment, plafonul de impozitare este de 2.000 lei.

