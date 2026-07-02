Familie de medici eroi în timpul liber. Soția chirurgului care a ajutat un motociclist lovit, salvatoare și ea în afara programului: „A fost o fracțiune de secundă”.

Coincidență rară în Florești. La mai puțin de 48 de ore după ce un chirurg a „sărit” să acorde primul autor unui motociclist lovit, soția acestuia, tot medic, a intervenit și ea să ajute un pieton lovit pe trecerea de pietoni.

Pieton lovit pe trecerea de pietoni în Florești | Foto: Andreea Juncu

La nici două zile după ce un medic erou a sărit să acorde primul ajutor unui motociclist lovit în Florești, soția acestuia, tot medic, a intervenit și ea la un accident, tot în Florești, de data aceasta victima este un pieton lovit pe trecerea de pietoni.

Familie de medici eroi și în afara programului. Au intervenit la două accidente în mai puțin de 48 de ore

Accidentul s-a întâmplat astăzi dimineață, joi, 2 iulie 2026, în jurul orei 8, când dr. Andreea Juncu, soția chirurgului Lucian Juncu, a intervenit să acorde primul ajutor unui pieton lovit pe trecerea de pietoni la ieșirea din Florești.

S-a întâmplat în timp ce dr. Andreea Juncu mergea spre Zalău, spre muncă. Accidentul a avut loc la ieșirea din Florești, înainte de Rompetrol.

Bărbat lovit pe trecerea de pietoni în Florești, dus cu targa la spital, 2 iulie 2026 | Foto: Andreea Juncu

„Am auzit pompierii care ne-au depășit în cololană. Eram foarte aproape de fața locului. Am oprit, am traversat. Le-am spus polițiștilor aflați la fața locului că sunt medic și am intervenit. Victima este un bărbat. Am văzut că avea multiple leziuni. Era conștient, dar sângera. La scurt timp după ce am oprit să ajut, imediat a ajuns și ambulanța. Bărbatului lovit i s-a pus gulerul cervical special și a fost transportat la spital. A fost o fracțiune de secundă”, a declarat dr. Andreea Juncu, pentru monitorulcj.ro.

De altfel, la accidentul de marți, Andreea Juncu era împreună cu șoțul Lucian și a fost alături de el pe timpul intervenției acestuia.

„Nu avem emoții în cazuri de genul”

Precum șoțul, nici dr. Andreea Juncu nu are emoții în asemenea momente pentru că ambii sunt familiarizați cu astfel de cazuri.

„Am constatat că pietonul lovit are puls. După intevenția mea chiar i-am trimis și soțului meu fotografiile și am spus «incredibil, nu se poate să fie la fel». Cum v-a spus și el. Nu avem emoții în cazuri de genul acesta. Le vedem toată ziua, cel puțin în facultate, când făceam practică la UPU. Lucrurile acestea fac parte din viața noastră. Nu prea ne sperie. Domnii de acolo spuneau că bărbatul a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașină care mergea spre Cluj-Napoca”, a mai spus Andreea Juncu.

Accident în Florești: pieton lovit pe trecerea de pietoni, 2 iulie 2026 | Foto: Andreea Juncu

„Trebuie să ajutăm și în timpul liber”

Aceasta a spus că nu o sperie un accident, iar în situații de genul se simte destul de încrezătoare și responsabilă și are foarte multă empatie.

„Trebuie să ajutăm și în timpul liber. Suntem responsabili”, consideră Andreea Juncu.

Ea crede că este foarte important ca fiecare cetățean să știe să acorde primul ajutor și că ar fi nevoie de mai multe campanii, în special în școli, unde elevii să fie informați cum să procedeze în situații similare.

„Nu îl miști dacă e motociciclist, dacă are cască nu i-o scoți de pe cap, dacă nu ești de specialitate. De foarte multe ori, la locul accidentului ajung primii civilii, persoanele implicate în cauză”, a mai explicat Andreea Juncu.

Dr. Andreea Juncu, absolventă UMF Cluj, este medic de familie dar este și dr. specialist medicină internă

Eroi de cursă lungă

Devotamentul celor doi soți medici este mare și în timpul altor activități din timpul liber. Dr. Lucian Juncu este susținut de soția Andreea și în alte activități solicitante, precum maratoanele. Lucian a finalizat un maraton de peste 70 de kilometri și va lua parte la un ultramaraton de 103 de km, iar pregătirile sunt în toi și este susținut de soție de la start până la final, dovadă a faptului că această familie este devotată și în timpul programului, dar și în când nu lucrează.

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