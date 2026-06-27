Canicula lovește Europa. Cel puțin 193 mil. oameni sunt afectați de temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Ministerul Sănătății a cerut activarea planurilor de măsuri.

Canicula de la final de iunie 2026 afectează cel puțin 193 de milioane de oameni din Europa, iar în România, Ministerul Sănătății a solicitat activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale.

Canicula lovește Europa | Foto: monitorulcj.ro

Cel puțin 193 de milioane de locuitori din Europa, dintre care 75 de milioane din Germania, s-au confruntat cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius la un moment în timpul zilei de sâmbătă, 27 iunie 2026, conform calculelor AFP, o cifră în creștere comparativ cu situația de vineri, pe măsură ce valul de caniculă se deplasează spre nord-estul continentului, potrivit Agerpres.ro.

Canicula lovește Europa

Între timp, în România, Ministerul Sănătății a solicitat activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme.

Solicitarea vine în contextul în care meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod roșu de caniculă, ce vizează, duminică și luni, 16 județe, precum și alerte de Cod galben și portocaliu, valabile în trei sferturi din țară.



Astfel, Ministerul Sănătății solicită:

Serviciile de ambulanță - alertarea echipajelor și suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creștere

Direcțiile de sănătate publică - verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare (stocuri de medicamente de urgență, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană).

„Ascultați sfaturile medicilor și evitați expunerea prelungită la soare, deshidratarea și activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie”, arată sursa citată.

În general, temperaturile maxime ar urma să depășească 30 de grade Celsius pentru peste 404 milioane de locuitori din Europa (cu excepția Turciei), în ușoară scădere comparativ cu ziua precedentă.

Această analiză, bazată pe prognozele serviciului meteorologic german și pe proiecțiile demografice pentru 2025 ale Centrului Comun de Cercetare (JRC), corespunde cifrelor furnizate de ONG-ul austriac Klimadashboard.

Astfel, o mare parte a Europei, din Franța până în Polonia, trecând prin regiunea coastei adriatice a Croației, s-a confruntat sâmbătă cu o nouă zi sufocantă, cu un val de caniculă din cauza căruia temperatura a depășit 35 de grade Celsius și care pune presiune pe sistemele sanitare.

Pe măsură ce valul de căldură extremă se deplasează spre nord-estul continentului, în Franța, Elveția, Germania, Austria și Ungaria a fost declanșată alerta maximă.

Temperaturi record

Cu o zi înainte, recordurile absolute de căldură au continuat să fie doborâte: departamentul Bas-Rhin din estul Franței a înregistrat în premieră în istoria sa 40 de grade Celsius. Elveția, la rândul său, nu mai înregistrase niciodată o temperatură atât de ridicată în luna iunie, cu 38,8 grade Celsius, la Basel (nord).

La Bratislava, mercurul nu a coborât sub 26,3 grade Celsius în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Recordul anterior era de 24,8 grade Celsius, înregistrat la 4 august 2017”, a scris Institutul Slovac de Meteorologie (SHMU), care se așteaptă la un vârf de până la 39 de grade Celsius în cursul zilei.

În Germania a fost înregistrată vineri o temperatură maximă provizorie de 41,3 grade Celsius, care a doborât un record termic istoric din această țară, după cum a anunțat Serviciul Meteorologic German (DWD), citat de DPA. Această valoare a fost înregistrată la ora locală 17.00 (15.00 GMT) în orașul Saarbrucken din landul Saarland. Dacă va fi confirmată, această temperatură va depăși precedentul record termic național, care era de 41,2 grade Celsius și fusese stabilit pe 25 iulie 2019.

Canicula anulează evenimente

Din cauza caniculei, unele evenimente din Europa au fost anulate sau amânate. Spre exemplu, orașele Paris și Lyon (centru-est) nu vor găzdui marșul Pride, iar festivalul de muzică Solidays a fost anulat. De asemenea, orașul Hamburg nu va găzdui un semimaraton programat în weekend. Anularea festivalului Solidays va priva asociația organizatoare, Solidarité SIDA, de 3 milioane de euro necesare pentru derularea programelor de combatere a acestei boli.

În mai multe țări, fenomenul climatic a pus sistemele sanitare la grea încercare. Medicii britanici și francezi au avertizat că spitalele se confruntă cu dificultăți în fața caniculei, iar apelurile către serviciile de urgență au crescut vertiginos, spre exemplu cu 80% la Paris, în ultima săptămână.

Șeful departamentului de urgențe de la Spitalul Georges-Pompidou, unul dintre principalele spitale pariziene, a descris o situație „extrem de gravă”, cu „coridoare pline” de pacienți „mai în vârstă”, dar și „cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani', care prezentau „hipertermie foarte severă”. Ministerul Sănătății din Franța s-a declarat „îngrijorat” de „decesele survenite la domiciliu”.

„Câteva grade în plus se traduc printr-o creștere foarte puternică a riscului de deces', iar valurile de căldură au 'efecte în cascadă” asupra mortalității, au explicat pentru AFP Mathilde Pascal și Robin Lagarrigue, de la agenția națională de sănătate Santé publique France.

În Franța, situația va începe să se amelioreze de duminică seara pe fondul pătrunderii unui „val de aer mai răcoros” dinspre vest și nord-vest, care aduce, însă, riscul unor furtuni violente.

Autoritățile au raportat peste 200 de decese în Spania și alte cazuri în restul Europei. Persoane în vârstă, bolnavi cronici, copii, adolescenți, persoane fără adăpost, căldura ucide, prin înec, hipertermie, ori crize cardiace.

Conform calculelor AFP, peste 420 de milioane de persoane din Europa (cu excepția Turciei), adică aproximativ șapte din zece, au fost afectate vineri de temperaturi care au depășit 30 de grade Celsius.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a declarat vineri că este „posibil” ca acest val de căldură să fie un fenomen fără precedent prin amploarea sa, chiar dacă este încă prematur să se afirme oficial acest lucru.

Valurile de caniculă repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către populație. Efectele lor sunt nenumărate, precum oprirea centralelor nucleare, cum ar fi cea de la Beznau, în Elveția, supraîncălzirea lagunelor din delta râului Po, în nord-estul Italiei sau topirea extrem de rapidă a ghețarului Rhône din Elveția.

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