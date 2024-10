Pacienta primului transplant hepatic la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj, în recuperare rapidă

Pacienta care a beneficiat la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj de primul transplant hepatic se simte bine, se recuperează rapid și urmează să fie externată în curând.

O tânără de 25 de ani cu insuficienţă hepatică acută de etiologie autoimună, a fost salvată în urma primului transplant hepatic realizat de medicii de la Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie din Cluj-Napoca la mijlocul lunii septembrie.

Intervenția a durat mai bine de 5 ore, iar a doua zi pacienta era stabilă.

La un pas de externare

Tânăra care a beneficiat la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj de primul transplant hepatic se recuperează rapid și urmează să fie externată în perioada următoare, potrivit surselor monitorulcj.ro

De altfel, în urma intervenției, mama pacientei a recunoscut că aceasta este o luptătoare:

„E o luptătoare şi e foarte bine. Medicii ne-au spus că e bine, având în vedere că e a doua zi. Primele cuvinte după ce s-a trezit au fost: «O să mă schimb de acum încolo»”, declara mama tinerei în urma transplantului hepatic realizat de medicii de la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Cluj.

Afecțiunea, descoperită întâmplător

Boala pacientei a fost depistată în 2016, atunci când tânără a descoperit-o întâmplător.

„În 2016 am depistat întâmplător boala, în urma unor analize de rutină. Din păcate, am găsit cu greu un diagnostic, după câteva luni. Ulterior, am primit un tratament care s-a dovedit a fi incorect. Am ajuns la Cluj într-o astfel de situație. Nu se aștepta nimeni să se degradeze atât de repede într-un timp atât de scurt. După transplant am așteptat nesperat de puțin, doar cinci luni. Aşa a vrut Dumnezeu. Timpul de aşteptare a fost foarte scurt. E un lucru care nu poate decât să ne bucure. Știam că aici vom ajunge la un moment dat, toată lumea ne spunea că aici vom ajunge. Suntem încrezători și ea are o șansă la viață”, a mai declarat mama pacientei.

Primul transplant hepatic realizat la Cluj

Pentru echipa medicală de la IRGH, intervenţia transplatului hepatic realizat la Cluj-Napoca a fost un vis devenit realitate.

„Am reuşit să trăim un vis mai vechi pe care l-am avut şi care a devenit realitate. Este un pas important pentru Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie, pentru comunitatea locală. Ne-am pregătit pentru acest moment. Am reuşit treptat să trecem toţi paşii necesari pentru a ajunge la intervenţie. Toţi am contribuit la dezvoltarea sănătoasă a instituţiei pentru a avea posibilitatea să ne perfecţionăm, să învăţăm să facem astfel de intervenţii, precum cea de transplant hepatic. Am reuşit să avem şi disciplină financiară pentru a aloca resursele necesare pentru realizarea transplantului hepatic”, declara dr. Mleşniţe Mihai Adrian în cadrul unei conferinţe de presă dedicate primului transplant hepatic realizat la Cluj.

Prof. dr. Nadim Al Hajjar, șeful secției de Transplant Hepatic a Institutului Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie, a declarat că speră ca la Cluj-Napoca să fie realizate cel puţin 20-25 de intervenţii de transplant hepatic pe an.

„Am visat să realizăm transplantul hepatic. În urmă cu patru ani de zile am pornit spre acest pas. Am decis atunci ca acest transplant hepatic să fie realizat şi la Cluj. Trebuie să înţelegem că pentru a obţine acest lucru a trebuit să ne sacrificăm, să lucrăm în echipă. De asemenea, trebuie să privim cu empatie către pacienţii care au nevoie de ajutor. Procedura a durat mai mult de 8 ore. Colegii mei au fost prezenţi şi a doua zi după operaţie. Am format echipa. Colegii mei au fost formaţi în alte centre, naţionale şi internaţionale. Unii dintre colegii au fost pregătiţi în Barcelona şi în Italia. Aceasta a fost doar prima intervenţie, este doar începutul, de acum încep greutăţile. Suntem dispuşi să muncim şi să ne sacrificăm, suntem conştienţi că vor exista obstacole, Sper să fie realizate cel puţin 20-25 de intervenţii de transplant hepatic pe an. Din punct de vedere logistic avem tot ce ne trebuie”, a declarat prof. dr. Nadim Al Hajjar.

Potrivit datelor Registrului Național de Transplant, peste 500 români așteaptă un transplant hepatic.

Foto: Depositphotos.com

