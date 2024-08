Doctor Bilic dezvăluie cea mai simplă rețetă de slăbit: 1 gură de mâncare, 2 guri de apă

Vrei să te saturi cu mai puțină mâncare? Bea apă în timpul mesei, recomandă medicul nutriționist Mihaela Bilic. Potrivit acesteia, afirmația conform căreia apa băută în timpul mesei ar dilua sucurile digestive este aberantă și fără suport științific.

„Stomacul nu are rol de digestie, la nivelul lui se secretă suc gastric cu pH acid care sterilizează alimentele. Deci rolul lui este să omoare eventualii agenți patogeni (are acid clorhidric!) introduși în stomac odată cu mâncarea. Abia în intestin are loc digestia și absorbția nutrienților și culmea este că alimentele sunt mai ușor de digerat atunci când sunt lichide”, spune dr. Bilic.

