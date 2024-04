Leguma miraculoasă care te poate proteja de cancer

Un expert în alimentație ne îndeamnă să renunțăm la suplimente și să ne concentrăm pe consumul de legume proaspete.

Brassica este bogată în nutrienți și poate ajuta la prevenirea cancerului. Foto: pexels.com

Familia Brassica - broccoli, varza kale, varza de Bruxelles și conopida - este bogată în nutrienți și compuși bioactivi care pot ajuta la prevenirea cancerului, bolilor de inimă și a altor probleme de sănătate.

Michael Pollan susține că legumele oferă mai multe beneficii pentru sănătate decât suplimentele scumpe, deoarece conțin o gamă largă de nutrienți care lucrează sinergic. El crede că organismul nostru este adaptat să obțină nutrienți din alimente întregi, nu din pastile.

Legumele Brassica conțin glucozinolați, compuși chimici cu proprietăți anticancerigene. Ajută la îmbunătățirea circulației sângelui și a fluxului sanguin. Pot, de asemenea, reduce riscul de boli legate de vârstă, cum ar fi bolile de inimă, diabetul de tip 2 și declinul cognitiv.

Broccoli și varza kale: Superlegume care previn cancerul

Pollan, autorul cărților "The Omnivore's Dilemma" și "In Defense of Food", a declarat că legumele pot funcționa ca medicină preventivă și că oferă mai multe beneficii pentru sănătate decât administrarea de suplimente scumpe.

„Este mult mai bine să vă luați vitaminele din alimente", a declarat Pollan pentru Business Insider.

Mulți medici, nutriționiști, cercetători și experți sunt de acord cu el.

Legume mai bune decât suplimentele? Dietă bogată în legume

Oamenii de știință cred că broccoli și alte legume din această familie conțin glucozinolați, care dau acestor legume aroma amară. Atunci când consumăm crucifere, substanța se descompune în compuși bioactivi care pot ajuta la prevenirea unor forme de cancer.

Persoanele care consumă des broccoli tind să aibă mai puține accidente vasculare cerebrale, inima mai sănătoase, mai puțină grăsime pe burtă, o șansă mai mică de a face diabet de tip 2 și un declin cognitiv mai redus, iar oamenii de știință nu cred nu cred că este o coincidență.

