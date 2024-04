Scriitoare celebră, postare dramatică: "Am un cancer la creier". Care sunt simptomele bolii

O scriitoare celebră are cancer la creier, a fost operată și urmează un tratament de radioterapie și chimioterapie. Anunțul l-a făcut ea însăși, pe rețelele de socializare.

Sophie Kinsella a anunțat pe profilul ei de socializare că are cancer. FOTO: Sophie Kinsella/ Facebook

Autoarea „I Love Shopping", Sophie Kinsella, în vârstă de 54 de ani, a anunțat pe profilul ei de socializare că în 2022 a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer care i-a afectat creierul.

„Am vrut de mult timp să vă împărtășesc o actualizare despre sănătatea mea”, scrie autoarea a numeroase bestseller-uri, „și am așteptat să am puterea de a face acest lucru. La sfârșitul anului 2022, am fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer cerebral. Nu am împărtășit acest lucru mai devreme pentru că am vrut să ofer timp copiilor mei să proceseze vestea și să se adapteze la noua noastră normalitate”.

Sophie Kinsella, autoarea "I Love Shopping", luptă cu un cancer cerebral agresiv

Este vorba despre glioblastom, una dintre cele mai grave stadii ale cancerului, localizat în creier sau măduva spinării.

Simptomele pot varia în funcție de tipul de tumoare, de mărime, de locul în care este localizată și de cât de mult a crescut, scrie Il Messaggero.

În general, simptomele apar foarte repede, dar în unele cazuri acestea se dezvoltă atunci când boala este deja avansată. Simptomele sunt dureri de cap, greață sau vărsături, vedere încețoșată, dublă sau pierderea vederii periferice, amețeli, pierderi de memorie, somnolență, schimbare de personalitate/umor sau iritabilitate, convulsii, dificultăți de vorbire, hemipareză, oboseală și slăbiciune a unei părți a corpului, dificultăți de echilibru, incontinență urinară, hidrocefalie sau modificări ale pulsului și respirației.

„Am vrut să vă împărtășesc": Scriitoarea Sophie Kinsella își deschide sufletul despre diagnosticul de cancer

Conform unor studii, dacă tumora este tratată agresiv, există șanse mai mari de supraviețuire. În general, supraviețuirea la diagnosticare, dacă tumora este tratată corespunzător, este în medie de 14-15 luni. Ratele de supraviețuire sunt de 40,2% la un an, 17,4% la doi ani și 5,6% la cinci ani.

Madeleine Sophie Wickham, cunoscută sub pseudonimul Sophie Kinsella, este o scriitoare engleză, autoare a numeroase bestseller-uri. Seria „Shopaholic” a avut un succes atât de mare, încât a fost tradusă în aproape 30 de limbi.

