Spitalul de Recuperare din Cluj folosește un robot pentru a-i reînvăța pe pacienți să meargă. VIDEO

Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca a cumpărat mai multe aparate dedicate recuperării motorii. Cel mai spectaculos este robotul care îi reînvață pe pacienți să meargă.

Spitalul Clinic de Recuperare din municipiul Cluj-Napoca a reușit să cumpere, cu fonduri puse la dispoziția de Consiliul Județean Cluj, mai multe aparate dedicate recuperării motorii/ Foto: monitorulcj.ro

Spitalul Clinic de Recuperare din municipiul Cluj-Napoca a cumpărat cu fonduri puse la dispoziția de Consiliul Județean Cluj, mai multe aparate dedicate recuperării motorii.

Dintre acestea, cel mai spectaculos este robotul care poate susține greutatea unui adult, în timp ce acesta reînvață să meargă. Spitalul Clinic de Recuperare are, din acest an, recuperare medicală robotizată și beneficiază de infrastructură modernizată.

Valoarea celor 25 de noi echipamente medicale și aparaturi robotice, achiziționate de forul administrativ județean prin Planul Național de Redresare și Reziliență, este de 10.010.800 lei, la care se adaugă T.V.A.. Printre dotările livrate și puse în funcțiune în Ambulatoriul unității sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj se numără un ecograf 4D, un sistem robotizat pentru mers, un sistem robotizat pentru susținerea pacienților în mers și redobândirea echilibrului, un sistem pentru realitate virtuală și tele-recuperarea deficiențelor neuromotorii și muculoscheletale, un sistem robotic pentru reeducarea mâinii, cotului și umărului, dar și un aparat de terapie nanopulse și un aparat de terapie shockwave focalizat.

„Cel mai mare beneficiu este acela că astfel de aparate sunt puse la dispoziția oamenilor care nu au bani mulți să meargă la tratamente în străinătate, a oamenilor care nu își permit tratament în clinici private, scumpe. Acești bani pe care noi i-am investit în ultimii 20 de ani în acest spital dau rezultate.

Este un spital emblematic, doar anul acesta am tratat peste 36.000 de oameni în Ambulatoriu și au internat 12.000 de pacienți. Discutăm de al doilea cel mai mare spital din România și singurul spital poli-disciplinar de recuperare din Transilvania. Doar în ultimii 8 ani am investit în acest spital peste 10 milioane de euro. Aproape 40% dintre beneficiari sunt din alte județe decât Cluj, cu alte cuvinte este un semn de întrebare pentru Guvern, în ce măsură merită să investească în spitalele dintr-un județ sau într-un oraș care nu are pacienți pentru că toți vin în centrele universitare și mai degrabă să facem spitale regionale care sunt căutate. Investiția în sănătate trebuie să continue”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Pacient paralizat de 13 ani a reînvățat să meargă

Aceste aparate sunt de un real beneficiu pentru pacienți.

De exemplu, un pacient în vârstă de 45 de ani care a rămas paralizat de la brâu în jos în urma unui accident în urmă cu 13 ani reînvață să meargă cu ajutorul robotului Lokomat. Potrivit reprezentanților spitalului, acesta a plâns în momentul în care s-a urcat pe bandă.

Lokomat este un sistem robotizat pentru recuperarea și reeducarea mersului pe bandă. Scopul acestuia este recuperarea și reeducarea mersului cu ajutorul ortezelor robotizate, asistență în funcție de nevoie (simetrică/ asimetrică, genunchi/șold), feedback augmentat și susținere dinamică sincronizată cu banda. Tratamentul permite inițierea mersului în siguranță, într-un mod controlat și facilitarea recuperării prin respectarea regulilor recâștigării controlului motor.

Pacient care folosește aparatul Lokomat/ Foto: monitorulcj.ro

„Echipamente de vârf cu echipamente tehnologice și de realitate virtuală care fac prezentul la nivel mondial, pe piața serviciilor de sănătate în cele mai avansate clinici există și se utilizează aceste echipamente pe care le-am achiziționat acum (…) Avem aparatură medicală despre care am auzit și văzut la congrese și am citit în literatura de specialitate și pe care le avem acum la dispoziție.

Dotarea noastră este peste dotarea oricărui spital privat sau public de recuperare medicală din România. Printre aceste echipamente medicale se numără un ecograf 4D, sisteme robotizate pentru recuperarea mersului pe bandă sau pe sol, dar și aparate care folosesc Realitatea Virtuală, incluse în terapia pacienților și care fac recuperarea acestora mult mai rapidă decât metodele clasice”, a declarat Sanda Patrichi, managerul Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca.

Un pacient care a suferit în urmă cu 5 săptămâni un AVC se recuperează cu ajutorul robotului ZeroG. Acesta este un sistem robotizat de susținere a greutății corporale pentru antrenamentul de mers și echilibru pe suprafață. Sistemul constă dintr-un sistem robotizat de susținere a greutății corporale atașat la un cărucior motorizat care circulă de-a lungul unei sine de suspendate.

Sistemul ZeroG este destinat să asiste subiecții care au suferit leziuni neurologice și ortopedice în timp ce practică activități terapeutice legate de mers, activități de echilibru și sarcini de control postural. ZeroG poate fi folosit și pentru a antrena subiecții care deambulează pe o bandă de alergare.

Pacientul care folosește sistemul ZeroG/ Foto: monitorulcj.ro

Realitate Virtuală pentru pacienți

Sistemul Khymeia VRRS este un echipament de recuperare bazat pe module cu obiective terapeutice specifice, conectate la un server central.

Terapia se realizează în mediul virtual nonimersiv/imersiv sub forma de jocuri si exerciții interactive pentru stimulare si antrenamentul motor, cognitiv, cardiovascular și respirator sau logopedic.

Exercițiile se pot individualiza și adapta în funcție de aptitudinile pacientului pe nivele de dificultate. De asemenea, performanța pacientului este monitorizată în funcție de îndeplinirea cerințelor, cu feedback în timp real și raport final. Modulele terapeutice prezintă o librărie de exerciții in funcție de obiectiv, cu asistență și indicații clare și feedback acustic și vizual. Acestea sunt împărțite astfel: modul ortopedic, modul pentru mână, modul de realitate virtuală imersivă, modul logopedie, modul fonație și modul cognitiv.

Modul logopedie/ Foto: monitorulcj.ro

Aparatul meu recăpătarea mobilității mâinii/ Foto: monitorulcj.ro

Cert este că aceste aparate reușesc să îi ajute pe pacienți să revină la o viață normală.

Alte proiecte pentru Spitalul Clinic de Recuperare

Un alt proiect european al Consiliului Județean Cluj, care urmează să fie implementat, este cel care vizează reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare. Investiția are o valoare totală de 16.259.939,49 lei, cu T.V.A. inclus, proiectul fiind depus spre finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Printre lucrările care vor fi realizate se numără reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, înlocuirea instalației termice interioare, dotarea cu ventiloconvectoare care vor asigura confortul termic, precum și schimbarea corpurilor termice pentru blocul operator. De asemenea, investiția mai vizează introducerea unui nou sistem de furnizare a apei calde menajere, cu panouri solare și acumulatoare, instalarea de panouri fotovoltaice ca sistem alternativ de producere a energiei electrice și refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

O altă investiție finalizată de forul administrativ județean este și proiectul cu finanțare europeană care a avut ca scop creșterea siguranței pacienților internați în singurul spital cu profil de recuperare multidisciplinară din Transilvania. Investiția în valoare de 14.636.570,79 de lei, cu T.V.A. inclus, a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

În cadrul proiectului au fost realizate, pentru corpul A, o infrastructură electrică nouă, o nouă infrastructură de ventilare și tratare a aerului și o infrastructură de fluide medicale nouă. Totodată, a fost instalat un sistem nou de semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației de oxigen, precum și un nou sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: