Când alimentele ne fac rău: alergii și intolerante alimentare explicate de medicii Medlife

Studii recente estimează că jumătate din populația globului ar suferi de intoleranțe la unul sau mai multe alimente.

Pacienții care vor să investigheze dacă sunt alergici sau au intoleranță la anumite alimente pot efectua panelurile de analize în laboratorul MedLife din Cluj-Napoca

În timp ce intoleranțele alimentare afectează mai frecvent adulții, alergiile alimentare apar mai frecvent la copii. În Europa, studii recente, citate de European Journal of Allergy and Clinical Immunology estimează că 16.6% din copii au dezvoltat o alergie la unul sau mai multe alimente. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) estimează că 8% din copiii din Statele Unite ale Americii suferă de alergii alimentare.

În acest context, vă propunem un material realizat cu sprijinul Dr. Lucia Feticu, medic șef Laborator MedLife Cluj, doctor în medicină, despre principalele diferențe între alergii și intoleranțe alimentare și investigațiile pe care pacienții trebuie să le facă pentru identificarea acestora.

Atât alergiile, cât și intoleranțe alimentare apar ca răspuns neadecvat al organismului față de un anumit aliment (inclusiv băuturi sau aditivi alimentar). Cele două afectiuni diferă prin simptome și mod de apariție, dar au și o trăsătură comună: este suficient să identificăm alimentul „vinovat” și să îl eliminăm din dietă, pentru ca simptomele să dispară.

În timp ce alergiile sunt studiate și cunoscute de mult timp și sunt relativ ușor de diagnosticat, intoleranțele alimentare sunt, până în prezent, mai puțin studiate. Prevalența lor reală nu este suficient cunoscută, dar se estimează că jumătate din populația globului ar suferi de intoleranțe la unul sau mai multe alimente.

Acest lucru înseamnă că multe persoane pot avea o intoleranță alimentară chiar fără să bănuiască acest lucru. Și, mai mult, pot avea simptome ușoare sau moderate, uneori pe perioade lungi de timp, fără să știe care este cauza lor.

Prin ce simptome se manifestă alergiile și intoleranțele alimentare?

În cazul alergiilor, simptomele apar în câteva secunde sau minute după ingerarea alimentului și sunt declanșate de cantități foarte mici de aliment. Acestea sunt în principal urticarie, erupții cutanate, edem al feței (umflarea feței), dificultăți în înghițire. Poate apărea o respirație șuierătoare, senzație de amețeala, greață, eventual vărsături, dureri abdominale, diaree, simptome asemănătoare febrei fânului (strănut, senzație de mâncărime a ochilor). În cazuri grave se poate ajunge la șoc anafilactic. Cele mai frecvente alimente care declanșează reacții alergice sunt laptele, ouăle, arahidele.

În cazul intoleranțelor alimentare, simptomatologia apare mai târziu, de obicei la ore sau zile după expunerea la aliment. Este mai puțin zgomotoasă, dar mai nespecifică, variată și de durată mai lungă. Printre cele mai comune tipuri de simptome se numără:

Simptomele digestive: greață, indigestie, constipație sau diaree, flatulență, meteorism abdominal, crampe abdominale, vărsături, senzația de arsuri la stomac.

Simptomele cutanate: eczeme, acnee, erupții cutanate.

Simptomele neurologice: oboseală, migrenă/ cefalee, iritabilitate sau nervozitate, uneori chiar depresie.

Simptomele respiratorii care pot să meargă până la astm bronșic.

Simptome generale: fluctuații în greutate, imposibilitatea de a scădea în greutate în cursul unei cure de slăbire corect condusă.

Cele mai frecvente intoleranțe sunt la gluten și lactoză.

Cele două afecțiuni diferă și prin reacția la cantitatea de aliment. În cazul alergiilor, cantități foarte mici de alimente produc simptome, în timp ce în cazul intoleranțelor este nevoie de o cantitate mai mare - de exemplu, un pacient cu intoleranță la lactoză, va putea să consume mai puțin de 12g de lactoză, adică echivalentul unei căni de lapte, fără să apară simptome.

Mecanismul prin care apar este, de asemenea, diferit: alergiile alimentare sunt mediate de IgE specifice, în timp ce intoleranțele sunt caracterizate prin producerea de IgG specifice.

Cum identificăm alimentele care ne produc alergii sau intoleranțe?

Identificarea alimentelor care produc alergie se poate face prin mai multe metode:

Prin teste cutanate care se pot face în cabinetul medicului alergolog

IgE specific la un anumit aliment, se determină în laborator

Prin paneluri de analize IgE la un număr mare de alimente, grupate după populația căreia i se adresează și după suspiciunea clinică, respectiv: Panel pediatric Panel alimentar cu 35 de alergeni Panel mixt cu 10 alergeni alimentari și 10 alergeni inhalatori



Intoleranțele alimentare beneficiază de un test de dată relativ recentă, care grupează un număr de 216 alimente susceptibile a produce intoleranțe. Pe buletinul de analize, alimentele sunt afișate pe clase, reprezentate prin coduri de culori, pentru o identificare ușoară. Detectează IgG specifice, iar rezultatele sunt semicantitative. Valorile măsurate creează o imagine cu privire la alimentele care ar putea fi responsabile de simptomatologia pacientului. Scopul este acela de a modifica dieta, cu excluderea alimentelor identificate.

Nu este nevoie de o pregătire prealabilă a pacientului, nefiind necesar ca proba să se recolteze „à jeun” (pe nemâncate). Aceste analize se pot efectua fie la recomandarea clinicianului, fie la solicitarea pacientului. Este bine, însă, ca pacienții să ceară recomandare medicală, atât pentru efectuarea analizei, cât și pentru stabilirea unei ulterioare diete de excludere.

În cazul panelurilor pentru alergii sau intoleranțe, rezultatele se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare de la recepția probei în laborator.

