Mircea Abrudean: „Rezultatul votului din Ungaria este un semnal de stabilitate pe care România nu are voie să îl ignore!”

Rezultatul alegerilor din Ungaria este un semnal clar privind nevoia de stabilitate și continuitate politică, consideră președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a transmis un mesaj public pe acest subiect.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis că rezultatul alegerilor din Ungaria reprezintă un semnal important pentru întreaga regiune, subliniind necesitatea menținerii stabilității politice în România.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, acesta a arătat că votul din Ungaria reflectă dorința cetățenilor pentru un climat predictibil și ancorat în valorile europene.

Apel la menținerea direcției europene

„Rezultatul votului din Ungaria este un semnal de stabilitate pe care România nu are voie să îl ignore. Dincolo de nume, regimuri sau retorică politică, trebuie să privim la ceea ce contează cu adevărat: dorința oamenilor de a trăi într-un spațiu sigur, predictibil și ancorat în valorile europene. Iar dacă vecinii noștri aleg stabilitatea, România are datoria morală și politică să își mențină parcursul fără ezitare, să rămână un pilon de stabilitate în regiune”, a transmis Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook

Avertisment privind crizele politice interne

Acesta a avertizat și asupra riscurilor generate de instabilitatea politică internă, susținând că România nu își poate permite crize artificiale într-un context european complicat.

„Nu ne putem permite crize politice artificiale, generate fără motive serioase. România are nevoie de liniște, de continuitate. Într-o Europă aflată la răscruce, responsabilitatea înseamnă să punem stabilitatea țării deasupra oricăror jocuri politice de moment”, a mai scris acesta pe Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

