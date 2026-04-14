Consilierul lui Bolojan îi cere lui Péter Magyar să ancheteze finanțările Ungariei în România

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a anunțat că i-a transmis o scrisoare liderului politic maghiar Péter Magyar, solicitând o anchetă privind modul în care au fost folosiți banii publici trimiși din Ungaria în România pentru comunitățile maghiare.

Potrivit acestuia, există suspiciuni că o parte din fonduri nu ar fi ajuns la beneficiarii reali, ci ar fi fost direcționate către rețele de influență politică și propagandă apropiate fostului premier Viktor Orbán. Oficialul susține că aceste finanțări ar fi fost utilizate pentru consolidarea unor mecanisme de influență inclusiv pe teritoriul României.

În mesajul transmis, consilierul guvernamental subliniază necesitatea verificării modului în care au fost cheltuiți banii, identificării beneficiarilor finali și analizării rețelelor create în jurul acestor fluxuri financiare. De asemenea, acesta cere o cooperare între autoritățile din România, Ungaria și instituțiile europene pentru clarificarea situației.

Demersul vine în contextul schimbărilor politice de la Budapesta, unde Péter Magyar a câștigat alegerile și urmează să preia conducerea executivului. În opinia oficialului român, investigarea acestor finanțări nu este doar o problemă internă, ci una care privește întreaga Uniune Europeană, având în vedere implicațiile legate de transparența utilizării banilor publici și influența politică transfrontalieră.

