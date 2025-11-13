Ciortea, dă mașina înapoi!

Deputatul Răzvan Ciortea trebuie să renunțe la mașina de 100.000 € sau să scoată pe masă contractul de cumpărare și să o treacă în declarația de avere. Colegul său Mihai Weber, deputat de Gorj, a fost obligat de ANAF să renunțe la bolidul de lux.

Răzvan Ciortea, deputat PSD de Cluj, surprins la volanul unei mașini de 100.000 de euro, nedeclarate|Foto: Cristian Andrei - Snoop.ro

Mihai Weber, președintele PSD al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, a fost obligat de ANAF să returneze mașina de lux, un Mercedes GL 53, pe care o folosea, dar nu o deținea, informează Defapt.ro

ANAF a verificat magazinul sătesc care luase Mercedesul

Totul, după ce Direcția Generală Antifraudă Fiscală a încheiat controlul la magazinul sătesc deținut de Weber.

Verificările ANAF au fost declanșate după investigația Snoop.ro, care a arătat că Weber folosea autoturismul în scop personal, scrie Defapt.ro

Mercedesul de lux fusese cumpărat în această vară de firma deputatului și nu era menționat în declarația sa de avere.

Deputatul PSD Cluj, Răzvan Ciortea, conduce un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro

Și deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect de Cluj, circulă cu o mașină BMW XM, care nu e declarată, pentru că aparține unei firme de dispozitive medicale din Cluj. Soția politicianului conduce un BMX X5, nedeclarată pentru că e pe firma soacrei. Banii din conturi, la rândul lor, sunt mai mulți decât cei câștigați pentru că vin dintr-o donație, a explicat deputatul pentru site-ul de investigații Snoop.

„Știți că mai avem câte un vis în viață. Ăsta este visul meu”, spune Răzvan Ciortea.

„Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează”, a declarat Răzvan Ciortea la întrebările jurnalistului Snoop.ro

Curtea Constituțională a decis în mai 2025 că declarațiile de avere ale demnitarilor nu mai trebuie să fie făcute publice, ci doar depuse la Agenția Națională de Integritate. Astfel, declarațiile de avere ale politicienilor au ajuns, în mai multe cazuri documentate, să nu reflecte averea acestora. Mașinile conduse de ei sunt înregistrate pe firme, iar banii din conturi sunt mai mulți decât veniturile explicite

După cazul președintelui Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Mihai Weber (PSD), obligat de ANAF să returneze mașina de lux, și parlamentarul clujean Răzvan Ciortea trebuie să renunțe la mașina de lux ori să facă public contractul de cumpărare și să o treacă în declarația de avere.

