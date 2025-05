Secretarul executiv al PSD Cluj, Alexandru Cordoș, a votat pentru „un președinte care să unească”

Secretarul executiv al PSD Cluj, Alexandru Cordoș, a votat pentru „un președinte care să unească"| Foto: Alexandru Cordoș - Facebook

La ieșirea de la urne, Alexandru Cordoș i-a îndemnat pe toți să iasă la vot pentru că „doar așa putem să ne construim viitorul împreună”.

„Am votat pentru o Românie unită, pentru o Românie prosperă, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru toți românii din țară și din străinătate. Cred că România are nevoie de un președinte care să unească, să asigure dezvoltare, dar mai ales care să-și iubească țara. Am votat pentru ca județul Cluj, toate județele din România, să aibă acces la dezvoltare, la o dezvoltare europeană. Am votat pentru a rămâne conectați la valorile europene, la valorile internaționale, dar mai ales, așa cum spuneam la început, am votat pentru stabilitate. Vă îndemn pe toți să ieșiți la vot, pentru că doar așa putem să ne construim viitorul împreună”, a transmis Alexandru Cordoș.

