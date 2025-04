Crin Antonescu a prezentat declarația dată la fosta Securitate din dosarul CNSAS: „Nu e o notă informativă”

Crin Antonescu a prezentat, joi, declarația dată la fosta Securitate în ianuarie '88.

Crin Antonescu a prezentat public declarația dată la fosta Securitate| Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Candidatul Alianței „România Înainte”, Crin Antonescu, a prezentat, joi, declarația dată la fosta Securitate despre prietenul său care a părăsit țara.

Crin Antonescu a citit, joi, declarația sa dată în 1988 despre prietenul său la fosta Securitate într-o conferință de presă.

Antonescu: Nu e o notă informativă

El a subliniat că nu este vorba despre o notă informativă.

„În afară de acest element, eu am făcut o solicitare pentru orice alt element ar exista privitor la persoana mea. CNSAS a informat în nota de constatare pe care nu am voie să o copiez, are un caracter secret, decât această piesă - declarația mea - și evaluările de tip birocratic”, a spus Antonescu, citat de Agerpres.ro

Candidatul la prezidențiale a subliniat că CNSAS a emis o decizie de „necolaborare cu securitatea și nicio activitate de poliție politică”, raport care a fost votat în unanimitate de membrii colegiului.

„Vreau să precizez că nu găsesc nimic nepotrivit în interesul (...) publicului care dorește să cunoască ce este într-o declarație a unui candidat la Președinție dată la Securitate”, a mai spus Antonescu.

În documentul prezentat, Crin Antonescu a declarat că îl cunoaște pe Ștefan Costache, inginer la întreprinderea comunală Tulcea, cu care a copilărit și a fost coleg de clasă. În declarație, Antonescu relatează că prietenul său i-a povestit, după ce s-a întors dintr-o excursie în Bulgaria, că a avut intenția de a călători la Viena prin Bulgaria, fără a avea viză, fiind reținut de autoritățile bulgare, iar apoi cercetat de organele de miliție și Securitate din România. El a relatat că nu a cunoscut intențiile acestuia de a se stabili într-o altă țară.

„Vă relatez că am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză, are încredere în mine, mă consultă, totuși pare debusolat, afirmând că după cele întâmplate reușita lui în viață nu ar mai fi atât de sigură”, a conchis Antonescu în declarația dată la fosta Securitate pe 13 ianuarie 1988.

