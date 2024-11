Alegeri prezidențiale 2024. Mircea Geoană se retrage din politică.

Mircea Geoană, candidatul independent la alegerile prezidenţiale, afirmă că rezultatele alegerilor prezentate de exit-poll-uri sunt „surprinzătoare şi dezamăgitoare” punctând că „nivelul de frustrare şi mânie împinge către voturi mult mai radicale”.

Mircea Geoană și-a anunțat ieşirea din viaţa politică după rezultatul slab de la alegerile prezidenţiale | Foto: Mircea Geoană - Facebook

Mircea Geoană și-a anunțat ieşirea din viaţa politică după rezultatul slab de la alegerile prezidenţiale.

Politicianul este cotat la 5% în numărătoarea parțială a voturilor, mult sub aşteptările sale şi sondajele iniţiale ce îl dădeau pe fostul număr 2 de la NATO pe primul loc.

Întrebat despre viitorul carierei sale, Mircea Geoană a declarat că ceea ce a făcut până acum e mai mult decât suficient.

„Pe fond, este un semnal foarte puternic din partea cetăţenilor noştri. Este clar că am avut în acest prim tur de alegeri mai multe variante de schimbare pentru România. Noi am încercat să venim cu o schimbare bazată pe competenţă, proiect, angajament pentru România, pe chestiuni măsurabile şi concrete. De politică activă cred că trebuie să îţi pui ghetele în cui într-un anumit moment (…) Cât am făcut până acum e mai mult decât suficient. Sunt momente extrem de complicate pentru România”, a spus Mircea Geoană.

Totodată, Geoană a mulţumit celor care l-au votat.

„Sunt extrem de mândru pentru cei care m-au votat (...) au rezistat unui atac încrucişat extrem de dur împotriva mea, a campaniei mele, a reputaţiei mele, a familiei mele”, a susţinut Mircea Geoană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: