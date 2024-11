Daniel Buda, preşedintele PNL Cluj: „Am votat pentru o persoană care poate să garanteze parcursul european și euro-atlantic al României pe mai departe”

Europarlamentarul Daniel Buda, preşedintele PNL Cluj, a votat duminică dimineaţa, 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Daniel Buda, preşedintele PNL Cluj | Foto: Daniel Buda - Facebook

El a precizat că a votat pentru o persoană care poate să garanteze parcursul european și euro-atlantic al României pe mai departe.

„Dragi români, am votat pentru o persoană care poate să subsumeze îndeplinirea mai multor obiective. Astfel, este vorba de o persoană care poate să garanteze parcursul european și euro-atlantic al României pe mai departe. O persoană care să poată să reprezinte cu succes România în momente dificile și în luarea celor mai importante decizii, cu un război la graniță, cu frământări la nivel european și național. Am votat pentru o persoană care poate să ne garanteze, în plan intern, pacea și prosperitatea. În același timp, să poată fi un partener cinstit și corect a Guvernului în ceea ce înseamnă dezvoltarea și modernizarea României, în așa fel încât toți românii să rămână acasă şi să creăm acel spaţiu necesar în care românii să se întoarcă acasă. Totodată, am votat pentru acel președinte care poată să reprezinte un partener pentru administrația publică locală, atât la nivelul primăriei Cluj-Napoca, cât și la nivel județean. O persoană care poate garanta asumarea și îndeplinirea obiectivelor pe care noi ni le-am asumat în timpul campaniei electorale. Vă îndemn, dragi români, să dați un vot util, un vot pentru acei parteneri care pot să ducă la ceea ce înseamnă dezvoltarea judeţului Cluj şi a municipiului Cluj-Napoca”, a transmis Daniel Buda.

