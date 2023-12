Valentin Naumescu: „Politic, cel puțin, pare să se deblocheze un dialog al Vienei cu Comisia Europeană"

Anunțul potrivit căruia Austria şi-a flexibilizat poziţia în ceea ce priveşte Spaţiul Schengen şi este de acord cu ridicarea graniţelor aeriene pentru România este comentat, zilele acestea de politicieni și de specialiști, deopotrivă.

Consiliul JAI nu a pus, săptămâna trecută, pe ordinea de zi aderarea României la Schengen Sursa foto Consilul Europei

Valentin Naumescu, profesor de Relații Internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul UBB Cluj a subliniat, pentru monitorulcj.ro. că poziția Austriei este o posibilă ieșire dintr-o criză care nu era, de fapt, a noastră.



„Este o posibilă ieșire dintr-o criză evidentă a Uniunii Europene (n.red- flexibilizarea poziției Austriei), nu era o criză a României, era o criză de credibilitate a UE pentru că România și Bulgaria au dreptul conform tratatelor semnate să adere la spațiul Schengen atâta vreme cât îndeplinesc criteriile, cerințele tehnice de aderare, iar lucrul acesta a fost deja atestat de mulți ani – că îndeplinim criteriile tehnice de aderare – deci nu exista practic un motiv credibil întemeiat pentru ca cererea noastră de aderare să fie respinsă.



Spuneam că este o soluție parțială de ieșire din criză, nu este o soluție pe deplin mulțumitoare, pentru că cele mai mari probleme și pierderi le generează de fapt, pentru economia noastră, frontierele terestre, existența frontierelor terestre, și sunt pierderile care revin transportatorilor de mărfuri, în special, iar această problemă încă nu se rezolvă. Dar, politic, cel puțin, pare să se deblocheze un dialog al Vienei cu Comisia Europeană în special, pe această temă, pentru că Viena are trei condiții, trei cerințe pe care le-a formulat”, spune Valentin Naumescu.

Praf în ochi?

Perspectivele nu arată, însă foarte bine pentru țara noastră, dacă ținem cont de contextul electoral din Austria. „Rămâne de văzut dacă după alegerile generale din Austria care vor avea loc anul viitor, se va continua cu intrarea în spațiul Schengen și pe linia controalelor terestre, la frontierele terestre. Eu am unele îndoieli în acest moment. Pentru că perspectivele electorale în Austria nu arată foarte bine, mai degrabă există posibilitatea ca partidul de extremă dreapta din Austria să câștige alegerile, așa cum s-a întâmplat în Olanda, de exemplu, și atunci nu știu despre ce guvern vom vorbi de fapt, la Viena, după alegerile generale. Dar, pentru moment, repet, este o soluție parțială, de ieșire dintr-o criză care atenuează într-o oarecare măsură nemulțumirea noastră legitimă, justificată de neapartenență la spațiul Schengen după atâția ani în care am îndeplinit standardele tehnice. Era mai bine să fi intrat așa cum trebuia... și cu frontierele terestre, dar, dacă atât se poate în acest moment, trebuie să vedem partea plină a paharului și să sperăm că mai departe se vor găsi soluții pentru ceea ce ne interesează cu adevărat și anume desființarea controalelor la frontierele terestre, problemă care nu s-a realizat în acest moment și nu există o perspectivă de rezolvare pe termen scurt”, crede Naumescu.

Demersuri diplomatice „de ultimă oră”

În ce privește vizita premierului Marcel Ciolacu în SUA, Valentin Naumescu completează:

„E normal ca un prim-ministru și orice guvern, prin mijloacele pe care le are, politice, diplomatice, să încerce să desfășoare toate demersurile posibile pentru a rezolva o anumită problemă care creează prejudicii statului respectiv. Se fac demersuri pe relația cu Viena de multă vreme, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe de foarte mult timp, nu este un demers strict personal al premierului sau al PSD. Sunt astfel de demrsuri politice, diplomatice pe care România le face pentru a îndrepta, a corecta această poziție a guvernului austriac de cel puțin un an, de când am fost respinși, pe 8 decembrie, anul trecut. Atunci a fost un șoc, pentru că diplomația românească nu era pregătită pentru acea veste negativă. Nu aceam niciun semnal dinspre Viena până cu două săptămâni înainte de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne din 8 decembrie. 2022. După aceea s-au făcut foarte multe demersuri”.

Vă reamintim că preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, referitor la decizia Austriei privind aderarea României la Schengen doar pe partea aeriană, că tratează demersul în continuare cu maximă precauţie pentru că mai sunt paşi de urmat, menţionând că totul depinde de procedurile care trebuie derulate la nivelul Consiliului JAI şi că nu există o dată propusă în acest sens.

