Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, întâlnire la Chișinău cu noul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean

Europarlamentarul USR (Renew Europe) Nicu Ștefănuță a făcut parte dintr-o delegație specială care a vizitat Republica Moldova în aceste zile, cu scopul de a demonstra sprijinul european pentru Moldova.

Europarlamentarul USR (Renew Europe) Nicu Ștefănuță

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Renew Europe), în calitate de Raportor General al Bugetului UE al anului 2023 și membru în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a făcut parte dintr-o delegație specială care a vizitat Republica Moldova în aceste zile, cu scopul de a demonstra sprijinul european pentru Moldova, în special în actualul context geopolitic tensionat.

Recent, a fost dezvăluit publicului de către Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar ulterior confirmat de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, că Rusia încearcă să destabilizaze actuala conducere a țării și să promoveze un guvern pro-rus.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță la întâlnirea din Chișinău cu noul Premier al Republicii Moldova

„Vizita Parlamentului European în Moldova vine cu un mesaj foarte clar: Uniunea Europeană este alături de moldoveni și îi sprijină în drumul lor spre aderarea la UE. Știm că cuvintele trebuie să fie însoțite de fapte, de ajutor concret, mai ales în aceste zile. Moldovenii trec prin momente grele , au suportat toate consecințele pandemiei, ale războiului, dar au fost generoși și i-au întâmpinat cu brațele deschise pe cei care fugeau de război. În calitate de Raportor pentru Bugetul UE 2023, am luptat și am primit 65 de milioane de euro în plus pentru Moldova și voi continua să lupt pentru sprijinul sporit al UE”, a declarat europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

La 23 iunie 2022, Uniunea Europeană a acordat aviz favorabil și a recunoscut Moldova ca țară candidată. Nu este un drum ușor, dar cu un guvern pro-european la conducerea țării, țelul Republicii Moldova poate deveni realitate.

Uniunea Europeană sprijină financiar Republica Moldova și va continua să facă asta în aceste vremuri dificile. Încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina, UE și-a intensificat considerabil sprijinul financiar, pe lângă alocările inițiale prevăzute, pentru a ajuta Moldova să facă față consecințelor războiului din Ucraina. UE a facilitat sprijin în mai multe direcții, precum: ajutor umanitar, protecție civilă și asistență de urgență; asistență macrofinanciară; securitate energetică (furnizare cu energie electrică și gaz); sprijin pentru gestionarea frontierelor și a migrației; securitate și apărare.

