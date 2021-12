Egipt, destinația preferată de români pentru Crăciun și Revelion. Muntele și stațiunile balneo, următoarele pe listă

Egiptul a devenit cea mai căutată destinație de către români în acest an pentru sărbătorile de iarnă. În țară, românii preferă să-și petreacă Crăciunul și Revelionul la munte sau în stațiunile balneo.

Românii au ales, ca şi în anii anteriori, staţiunile montane şi cele balneo pentru petrecerea Sărbătorilor de iarnă, în timp ce pe plan extern Egiptul este „vedeta” acestui an.

Potrivit operatorilor din domeniu, de câţiva ani buni, şi Delta Dunării se numără printre destinaţiile alese de mulţi români pentru petrecerea sărbătorilor de sfârşit de an, o destinaţie inedită fiind şi Litoralul.

Alin Burcea, CEO Paralela 45, a precizat că Egiptul a fost destinaţia cea mai căutată de către români pentru Crăciun şi Revelion, multe dintre pachete fiind vândute din lunile octombrie şi noiembrie.

„Cel mai mult, ca număr de persoane, s-a vândut Egiptul, pentru vacanţe de relaxare în Hurghada şi Sharm el Sheikh. Sunt organizate curse charter săptămânale din mai multe oraşe ale ţării, preţurile pachetelor sunt accesibile. Şi de Crăciun, şi de Revelion la fiecare hotel se organizează mese festive şi spectacole, astfel încât turiştii să simtă atmosfera de sărbătoare. În fiecare zi pot pleca din Hurghada într-o excursie la Karnak şi Luxor, la Cairo, să facă safari în desert, să se plimbe cu o ambarcaţiune în Marea Roşie. În Sharm el Sheikh pot face safari, croazieră pe Marea Roşie, pot vizita Mănăstirea Sfânta Ecaterina şi să admire răsăritul de pe Muntele lui Moise. Turiştii care au ştiut foarte clar că îşi doresc să petreacă sărbătorile de iarnă la căldură, în Egipt temperatura fiind între 24 şi 28 de grade în decembrie, au cumpărat pachetele încă din lunile octombrie - noiembrie. În acelaşi timp s-au vândut bine circuitele în Egipt cu croazieră pe Nil, circuitele în Iordania, Islanda, Franţa, Italia, Malta, Turcia, Portugalia, care s-au realizat mai puţin anul trecut. Pentru vacanţe de sărbători în România este o cerere ridicată, mai ales de când s-au anunţat noile condiţii, mai relaxate, pentru această perioadă. Turiştii merg în toate destinaţiile care sunt deschise, unde se poate merge. Îşi doresc să aibă o vacanţă liniştită de sărbători, ca într-o perioadă normală, şi să se simtă bine”, a declarat Burcea, pentru AGERPRES.

El a precizat că bugetul alocat vacanţelor pentru sărbătorile de iarnă a fost cu 10-15% mai ridicat decât anul trecut: "Bugetul pe sărbători este mai mare faţă de anul trecut atât pe exotice, de exemplu pentru Maldive este cu 15% mai mare, cât şi pentru vacanţele în Egipt, cu 10% faţă de 2020".

Alin Burcea a afirmat că pentru Crăciun şi Revelion au mai rămas puţine locuri în charterele către Egipt, fiind disponibile însă şi alte destinaţii cu climă caldă precum Kenya, Dubai sau Malta.

„Mai sunt puţine locuri pentru vacanţa de Crăciun în Egipt pe zbor charter (de la 594 de euro/persoană/7 nopţi din Bucureşti şi de la 630 de euro/persoană/7 nopţi din Cluj-Napoca), Dubai (de la 753 de euro/persoană/6 nopţi), Kenya (de la 991 de euro/persoană/7 nopţi). Pentru vacanţa de Revelion sunt mai multe variante de circuite, dar cu puţine locuri disponibile în acest moment: Praga (de la 545 de euro/persoană/5 nopţi), Istanbul cu avionul (499 de euro/persoană/4 nopţi), Lisabona din Cluj-Napoca (de la 695 de euro/persoană/5 nopţi), Malta (de la 995 de euro/persoană/7 nopţi)”, a adăugat acesta.

Agenţia oferă clienţilor posibilitatea testării pentru Covid-19 înainte de întoarcerea în ţară cu ajutorul partenerilor locali.

„În oricare destinaţie din afara Uniunii Europene împreună cu partenerii locali organizăm testarea turiştilor înainte de întoarcerea în ţară astfel încât totul să fie simplu pentru ei, în timpul cerut de autorităţile române şi la un cost avantajos. Preţurile testelor realizate în clinicile locale ori de echipe mobile ale clinicilor care se deplasează la hotelurile unde sunt cazaţi români sunt de la 15 la 100 de dolari/persoană”, a mai spus Alin Burcea.

La agenţia Hello Holidays, turiştii români au fost atraşi pentru Crăciun şi Revelion de ofertele pentru Kusadasi, Istanbul şi Skopje, organizatorii fiind nevoiţi să suplimenteze locurile.

„Anul acesta o cerere mai mare am avut pentru programele noastre de Kusadasi, Istanbul şi Skopje, pentru care inţial am lansat oferte astfel încât să realizăm transportul cu un autocar şi a fost nevoie de câte două. Printre primele oferte epuizate la noi au fost cele pentru Egipt (Hurghada şi Sharm el Sheikh) şi Antalya. Vacanţele în România, la munte, în staţiunile balneo şi la mare au fost cumpărate mai din timp şi turiştii au beneficiat de tarifele de Early Booking”, a declarat, pentru AGERPRES, Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.

Preţurile medii ale pachetelor turistice pentru sărbătorile de iarnă la Hello Holidays pentru transportul cu autocarul a fost de 300 de euro de persoană, a spus reprezentanta agenţiei: "Pentru vacanţele cu transport autocar bugetul mediu este de 300 de euro/persoană, în timp ce pentru vacanţele cu transport cu avionul bugetul este mai mare, între 800-1.000 de euro/persoană. Spre exemplu, Elexus Boutique din Predeal oferă vacanţe de trei nopţi, la 1.177 de lei/persoană/cu mic dejun. Pachetul de Crăciun la hotelul complet renovat include şi masa de Ajun şi masa festivă de Crăciun".

Spre deosebire de anul trecut, turiştii au avut de ales între mai multe destinaţii, cu deplasări cu autocarul sau avionul.

„Putem observa o dorinţă mult mai mare a oamenilor de a călători. Deja sunt foarte multe persoane vaccinate şi care pot călători fără restricţii. Prin urmare, şi numărul pasagerilor, atât pe cursele de autocar, cât şi pe avion este cu mult crescut. Dacă anul trecut am fost nevoiţi să anulăm plecări pentru că nu se putea călători în anumite destinaţii, anul acesta situaţia este diferită. De exemplu, în Turcia organizăm vacanţe în Kusadasi, cu autocarul, la Istanbul, În Antalya, în Cappadocia, în Pamukkale. Cu ajutorul partenerilor locali, testarea turiştilor pentru întoarcerea în ţară se realizează fie în clinicile locale, fie la hotel şi costă 10 dolari la Istanbul şi între 20 şi 30 de dolari în Antalya, Kusadasi ori Cappadocia. Alte grupuri de turişti pleacă de sărbători în Grecia, în programele noastre cu autocarul la Salonic, Paralia Katerini şi Atena, acest tip de vacanţă fiind foarte căutat. Faţă de anul trecut avem şi Egipt în portofoliu, iar pentru vacanţa de Revelion pachetele au fost cumpărate printre primele, imediat după lansare, în luna octombrie. Datorită cererii mari am lansat recent o altă variantă de vacanţă în Hurghada, pe lângă cele pe zbor charter direct, Hurgada cu zbor pe Cairo, un program unde oferim ca bonus o vizită la piramide şi tur panoramic by night în Cairo”, a afirmat Denisa Oprea.

Reprezentanta Hello Holidays a anunţat şi locurile disponibile pentru sărbătorile de iarnă: "În acest moment mai sunt câteva locuri disponibile pentru revelion Kusadasi (transport autocar, la Charisma Deluxe Hotel 5 stele, de la 349 de euro/7 nopţi, din 27 decembrie), Atena (transport autocar, de la 285 de euro/persoană/7 nopţi, din 28 decembrie), Salonic (transport autocar, de la 270 de euro/persoană/ 4 nopţi, din 29 decembrie) şi pentru circuitul în Egipt cu croazieră pe Nil (transport avion, de la 695 de euro/persoană/7 nopţi, din 27 decembrie)".

Ana Maria Gherasim, director de Vânzări al Eturia a precizat că printre destinaţiile exotice în trend, cuprinse în oferta Eturia de sărbători sunt Mauritius, Emiratele Arabe Unite, Laponia, Kenya, Republica Dominicană, Maldive, Zanzibar, Mexic, Egipt, Cuba, USA, Jamaica şi altele.

„Pentru Crăciun si Revelion, turiştii au în continuare tot suportul nostru pentru găsirea celor mai bune soluţii pentru ei şi vacanţele lor. (...) Pachetele Eturia pornesc de la 490 euro/persoană pentru un sejur cu zbor charter de Crăciun în Emiratele Arabe Unite, un circuit de grup cu însoţitor, în Iran, pentru o persoană este la 2.090 euro/pachet. De asemenea, agenţia oferă şi pachete premium ce ajung la 7.740 euro/persoană, resort 5 stele All Inclusive, în Maldive. Destinaţiile, serviciile de calitate, tarifele fără costuri suplimentare sau ascunse şi siguranţa călătoriei rămân pilonii de bază pe care sunt construite toate pachetele de vacanţă din portofoliul Eturia", a declarat Ana Maria Gherasim, pentru AGERPRES.

Cristian Pandel, proprietarul Christian Tour, a subliniat, la rândul său, că pandemia nu-i împiedică pe românii care vor să-şi petreacă Sărbătorile de iarnă departe de casă, iar cele mai căutate destinaţii externe pentru această perioadă sunt cele calde, conectate prin chartere directe cu România, aşa cum sunt Egipt, Zanzibar, Dubai, Mauritius sau Maldive.

„Şi în acest an, chiar dacă încă mai există o serie de restricţii impuse la nivel mondial, apetitul românilor de a petrece nu a scăzut. Cele mai multe pachete pentru Crăciun şi Revelion atât în ţară cât şi străinătate au fost deja achiziţionate începând din luna septembrie şi în octombrie. Cele mai căutate destinaţii externe pentru această perioadă sunt cele calde, conectate prin chartere directe cu România, aşa cum sunt Egipt, Zanzibar, Dubai, Mauritius sau Maldive. Dintre acestea, se detaşează clar Egiptul, care este cea mai căutată destinaţie externă în rândul turiştilor noştri, interesul sporit pentru această destinaţie determinându-ne să suplimentăm cursele charter, astfel încât în perioada Crăciunului şi de Revelion 2021 avem zboruri charter aproape zilnic spre Hurghada şi de asemenea mai multe plecări spre Sharm el Sheikh. În prezent mai există câteva locuri disponibile, iar pachetele pornesc de la 775 euro/persoană la un hotel de 4 stele cu servicii all inclusive (pachetele includ zbor, cazare 7 nopţi, transfer, asistenţă turistică locală)”, a spus Pandel, pentru AGERPRES.

El a adăugat că o altă destinaţie foarte căutată de Revelion este Dubaiul, ultimele locuri last minute rămase disponibile începând de la 1.223 euro/persoană (pachetele includ zbor charter direct, cazare 7 nopţi cu mic-dejun, transfer, asistenţă turistică locală).

Dintre destinaţiile exotice cele mai iubite de turiştii români, dar şi accesibile şi, totodată, deschise se remarcă Zanzibar, conectată prin curse charter directe cu ocazia Revelionului. Un pachet complet de vacanţă pentru Revelion în această destinaţie începe de la 1.270 euro/persoană (pachetele includ zbor charter direct, cazare 7 nopţi cu mic-dejun, transfer, asistenţă turistică locală).

„În ceea ce priveşte călătoriile în România, cu toate că există un interes important pentru anumite destinaţii, totuşi acesta nu se ridică la nivelul perioadelor similare anterioare pandemiei. Rămân cele mai căutate destinaţiile tradiţionale precum Valea Prahovei, Poiana Braşov, Maramureş, Bucovina, Băile Felix. Pachetele de Revelion în România (3-4 nopţi de cazare cu masa de Revelion inclusă) încep de la circa 2.000 -2300 lei/persoană”, a afirmat Pandel.

Potrivit reprezentanţilor agenţiei de turism Litoralul Românesc, de câţiva ani buni, Delta Dunării se numără printre destinaţiile alese de mulţi români pentru petrecerea Sărbătorilor de iarnă. Tocmai de aceea, la Green Village Resort 4 stele din localitatea Sfântu Gheorghe este o tradiţie ca oaspeţii să fie aşteptaţi cu pachete speciale de Crăciun şi Revelion.

Pentru anul acesta, au fost create pachete care includ: 3 nopţi de cazare (cameră dublă) cu două mese pe zi, la care se adaugă cină festivă în seara de Ajun, cină tradiţională în prima zi de Crăciun, live entertainment şi DJ, ieşire la malul mării, cină deltaică a doua zi de Crăciun, transfer cu barca dus - întors (Murighiol - Sfântu Gheorghe şi retur Murighiol).

Pentru perioada sfârşitului de ani, pachetul costă de la 510 euro/persoană şi include: patru nopţi de cazare în cameră dublă cu două mese pe zi, cină festivă în noaptea dintre ani, Live entertainment şi DJ, seară tematică şi cină deltaică pe 1 Ianuarie, ieşire la malul mării, transfer cu barca dus - întors (Murighiol - Sfântu Gheorghe şi retur Murighiol).

„Litoralul este o destinaţie inedită pentru petrecerea sărbătorilor de iarnă, dar sunt şi turişti care vor să vadă Marea Neagră în timpul iernii şi aleg să petreacă revelionul la ţărm. Hotelierii de la malul marii lansează an de an oferte atractive de 2, 3 şi 4 nopţi de cazare, care includ, pe lângă masa festivă de Revelion, şedinţe de masaj, cine tematice, decoruri speciale”, au menţionat reprezentanţii agenţiei.

