Secretar de stat în Ministerul Economiei, reținuțut pentru abuz în serviciu. „Șeful interimar” și directorul general ANPC, sub control judiciar.

Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost rețiut într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, iar de la ANPC, vicepreședintele Sebastian Ioan Hotca și directorul general Anghel-Silviu Paul au fost puși sub control judiciar.

Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost rețiut într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu | Foto: Facebook - Direcția Națională Anticorupție

Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut, vineri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de vineri, în cazul lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Control judiciar pentru vicepreședintele și directorul Protecției Consumatorilor

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând tot cu ziua de vineri, față de Sebastian Ioan Hotca, la data faptei și în prezent vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu atribuții de președinte, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, și Anghel-Silviu Paul, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, pentru comiterea infracțiunii de șantaj.



Procurorii anticorupție notează în ordonanță că, în perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca, la data faptelor și în prezent vicepreședinte al ANPC cu atribuții de președinte, la instigarea lui Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC prin încălcarea dispozițiilor legale, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.



„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (2 octombrie - 29 noiembrie 2024), o lună (2 decembrie - 31 decembrie 2024), șase luni (9 ianuarie 2025 - 8 iulie 2025) din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul ANPC”, arată anchetatorii.



În fapt, procurorii spun că mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în ANPC în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

„Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Paul Silviu Anghel, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, cu sprijinul unei alte persoane din cadrul instituției, ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V. I. C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului”, menționează DNA.

„Șeful interimar” și directorul ANPC, suspendați din funcții

Ulterior, la data de 8 septembrie, Constantin-Flavius Nedelcea, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor, mai precizează anchetatorii.

DNA informează că, pe timpul cât se află sub control judiciar, Sebastian Ioan Hotca și Anghel-Silviu Paul trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să nu desfășoare activitatea/atribuțiile corespunzătoare funcției de președinte al ANPC, respectiv director general în cadrul ANPC, în exercitarea cărora ar fi comis infracțiunile.

