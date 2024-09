Accesibilitatea în Cluj-Napoca, o problemă majoră pentru persoanele cu dizabilități? Rampa de lângă Spitalul de Recuperare nu a mai fost refăcută după modernizare.

Accesibilitatea în Cluj-Napoca, o problemă majoră pentru persoanele cu dizabilități| Foto: Clujul Civic - Facebook

În Cluj-Napoca, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități rămâne o provocare semnificativă, iar un exemplu recent atrage atenția asupra acestei probleme. În urma modernizării scărilor din stația de autobuz Spitalul de Recuperare Sud, rampa care asigura accesul persoanelor cu mobilitate redusă către Spitalul de Recuperare nu a fost refăcută.

Această absență creează dificultăți serioase pentru cei care depind de astfel de facilități.

Un clujean cu probleme grave de vedere a semnalat situația Primăriei, subliniind impactul negativ pe care lipsa unei rampe o are asupra accesului la servicii medicale vitale. Pentru mulți pacienți, această rută era esențială, fiind utilizată frecvent de persoanele care vizitează Spitalul de Recuperare, unde sunt tratați numeroși pacienți cu dizabilități fizice.

„Având probleme grave de vedere, scările neregulate din stația Spitalul de Recuperare Sud sunt o mare provocare. Mai resimte cineva disconfortul eliminării rampei la modernizarea scărilor din stație, la începutul lunii septembrie 2024? Eu am făcut sesizare la primărie dar nu primesc răspuns (…) Menționez că am depus o sesizare prin aplicația My Cluj, având numărul #CAS-0162736 în secțiunea Străzi/Alei/Trotuare/Poduri. În această sesizare întrebam care este logica dispariției rampei și am întrebat ce facem cu anumite categorii de cetățeni afectați. Răspunsul primit nu îmi e clar deloc, ci dimpotrivă dar subliniez că sunt persoană încadrată în grad de handicap grav (de vedere, ce-i drept) atât eu cât și soția.

Din răspunsul: «Stimată Doamnă/Stimate Domn, Sesizarea dumneavoastră cu numărul 681022 / 08.09.2024 a fost închisa având rezoluția: Favorabil - Lucrarile de reparatii se executa cu respectarea normativelor in vigoare. \r

Cu stima,. Vă mulțumim!» nu rezultă nimic clar; ce fac mamele cu cărucioare, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice. Nu e ca și cum eu aș avea actul/autorizația de construire și am putut «vedea» ce a prevăzut planul de lucrări ca să înțeleg clar dacă rampa chiar e istorie sau urmează în altă etapă.”, a transmis bărbatul.

Cum arăta rampa înainte de modernizarea scărilor

Ce spune Primăria Cluj?

Potrivit reprezentanților Primăriei Cluj-Napoca, în zona respectivă urmează să fie construită o rampă.

„RADP lucrează acum la o propunere pentru realizarea unei rampe care respecta normativul NP51/2012, rampa care va fi realizata langa scarile existente pe domeniul public.”, au declarat pentru monitorulcj.ro reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

