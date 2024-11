Strada Pădurii din Floreşti, modernizată. Bogdan Pivariu: „Analizăm variantele pentru a putea introduce mijloc de transport în comun”.

Strada Pădurii din Floreşti a fost modernizată. În zonă ar putea fi introdus şi mijloc de transport în comun, a declarat Bogdan Pivariu, primarul din Floreşti.

Strada Pădurii din Floreşti, modernizată | Foto: Bogdan Pivariu - Facebook

„În zonă am reuşit să finalizăm şi ultima bucată din trotuarul aferent modernizării. Am redimensionat reţelele edilitare, am introdus iluminatul public. De asemenea, am modernizat şi sistematizat zona pentru circulaţia rutieră acolo unde am lărgit partea carosabilă şi întreaga zonă este prevăzută cu trotuare pentru siguranţa circulaţiei pietonale. Analizăm variantele pentru a putea introduce şi în această zonă mijlocul de transport în comun”, a declarat Bogdan Pivariu.

