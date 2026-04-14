Primul stat din UE care ia în calcul ieșirea din NATO. Referendum anunțat de șeful Parlamentului!

Un anunț fără precedent vine din Slovenia, unde noul președinte al Parlamentului, Zoran Stevanović, a declarat că intenționează să organizeze un referendum privind retragerea țării din NATO.

O declarație fără precedent a fost făcută în Slovenia, unde noul președinte al Parlamentului, Zoran Stevanović, a anunțat intenția de a consulta populația prin referendum cu privire la retragerea țării din NATO. Inițiativa deschide o dezbatere majoră la nivel european, fiind pentru prima dată când un stat membru al Uniunii Europene face un astfel de pas.

Șeful legislativului sloven a confirmat că organizarea unui referendum privind ieșirea din NATO este o promisiune electorală pe care dorește să o respecte. „Am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și îl vom organiza”, a declarat acesta, potrivit presei internaționale, conform stiripesurse.ro.

Schimbare de direcție în politica externă

Declarațiile vin în contextul în care liderul sloven promovează o politică externă mai independentă. Acesta susține că deciziile importante ar trebui luate la nivel național, nu la Bruxelles, făcând trimitere la influența instituțiilor europene. În același timp, Stevanović a subliniat că o eventuală ieșire din Uniunea Europeană nu este luată în calcul, recunoscând beneficiile apartenenței la blocul comunitar.

Deschidere spre dialog cu Rusia

În paralel, oficialul sloven a transmis semnale privind o posibilă apropiere diplomatică de Moscova. Acesta a declarat că își dorește să construiască relații echilibrate atât cu statele din Vest, cât și cu cele din Est și nu exclude o vizită în Rusia.

Context internațional tensionat

Anunțul vine într-un moment complicat pe scena globală, marcat de tensiuni geopolitice și de critici la adresa NATO. Fostul președinte american Donald Trump a reluat recent atacurile la adresa alianței, sugerând inclusiv posibilitatea retragerii Statelor Unite. În același context, senatorul american Marco Rubio a vorbit despre o eventuală „reevaluare” a relației Washingtonului cu NATO, pe fondul divergențelor dintre aliați.

Un lider controversat, ajuns surprinzător în funcție

Zoran Stevanović conduce Partidul Adevărului, o formațiune politică relativ nouă, care a obținut puțin peste 5% din voturi la alegeri. Numirea sa în funcția de președinte al Parlamentului a venit în urma negocierilor politice pentru formarea guvernului.

Acesta a devenit cunoscut în timpul pandemiei, când a fost implicat în mișcări de protest împotriva restricțiilor sanitare.

O situație fără precedent în Uniunea Europeană

Inițiativa de organizare a unui referendum pentru ieșirea din NATO este una fără precedent pentru un stat membru al Uniunii Europene. Dacă demersul va fi dus până la capăt, acesta ar putea avea implicații majore atât pentru securitatea regională, cât și pentru relațiile internaționale ale Sloveniei. Deocamdată, rămâne de văzut dacă referendumul va fi organizat și ce impact va avea asupra direcției politice a țării.

