Alertă sanitară din cauza virusului Nipah. Controale ca în pandemie în aeroporturi.

Mai multe state din Asia au reintrodus controale sanitare stricte pe aeroporturi, după confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul mortal Nipah în India.

Controale sporite de securitate în aeroporturi din cauza virusului Nipah| Foto: Depositphotos.com

O epidemie a virusului Nipah în statul Bengalul de Vest din India a stârnit îngrijorare în anumite părți ale Asiei. Nu au fost încă raportate cazuri în afara Indiei, dar unele ţări au început să-şi înăsprească măsurile de control în aeroporturi, potrivit BBC, scrie HotNews.ro.

Cinci lucrători medicali de la un spital privat din Barasat, în Bengalul de Vest, au fost infectaţi cu virusul la începutul acestei luni, unul dintre ei aflându-se în stare critică. Aproximativ 110 persoane care au intrat în contact cu ei au fost plasate în carantină.

Virusul are o rată de mortalitate ridicată – între 40% şi 75% – deoarece nu există vaccin sau medicamente pentru tratarea lui. Nipah poate fi transmis de la animale la om, cum ar fi porcii şi liliecii fructivori, la oameni. Se poate transmite şi prin alimente contaminate, dar și prin contact apropiat cu o persoană infectată. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a inclus virusul Nipah în topul celor zece boli prioritare, alături de agenţi patogeni precum SARS-COV-2 (Covid-19) şi Zika, din cauza potenţialului său de a declanşa o epidemie.

Perioada de incubaţie variază între patru şi 14 zile. Persoanele care se infectează cu virusul prezintă o gamă largă de simptome sau, uneori, niciun simptom.

Simptomele iniţiale pot include febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături şi dureri în gât. La unele persoane, acestea pot fi urmate de somnolenţă, alterarea stării de conştienţă şi pneumonie.

În cazurile severe, poate apărea encefalita, o afecţiune uneori fatală care provoacă inflamaţia creierului. Până în prezent, nu au fost aprobate medicamente sau vaccinuri pentru tratarea acestei boli.

Măsuri de siguranță similare celor din perioada pandemiei de COVID

Deși încă nu au fost raportate cazuri în afara Indiei, mai multe țări își intensifică măsurile de precauție.

Thailanda, Nepal și Taiwan se numără printre țările asiatice care au intensificat măsurile de prevenție, similare celor din perioada pandemiei de COVID.

Începând de duminică, Thailanda a început să facă controale asupra pasagerilor de pe trei aeroporturi internaționale din Bangkok și Phuket care primesc zboruri din Bengalul de Vest. Pasagerilor de pe aceste zboruri li s-a cerut să facă declarații de sănătate.

Și Nepalul a început să controleze persoanele care sosesc pe aeroportul din Kathmandu şi la alte puncte de frontieră terestră cu India.

