Scade numărul elevilor care susțin examenul de Bacalaureat. Cîmpeanu: „Este îngrijorător acest trend descrescător”

126.454 de absolvenți de liceu s-au înscris în acest an pentru susținerea probelor de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie. Numărul este în scădere față de 2021 când s-au înscris 133.633 de absolvenți, dar și față de 2020 când au fost 155.639 de candidați.

Tot mai puțini absolvenți de liceu susțin examenul de Bacalaureat/ Foto: depositphotos.com

111.329 de absolvenți din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare s-au înscris la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2022, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat pentru Euronews România că este îngrijorat de trendul descrescător al absolvenților care susțin probele de Bacalaureat, notează edupedu.ro.

Conform sursei citate, ministrul Educației a declarat că pandemia de COVID-19 este responsabilă pentru numărul scăzut al elevilor înscriși la Bacalaureat 2022, în comparație cu anii trecuți.

„Avem puțin peste 126.000 de candidați înscriși anul acesta. Anul trecut am avut peste 133.000 de candidați, în anul 2020 am avut peste 155. 000 de candidați. Este îngrijorător acest trend descrescător din două motive: motivele ce țin de demografie sunt cât se poate de clare, dar îngrijorarea pe care mi-am exprimat-o de mult timp cu privire la efectele perioadei de criză sanitară, din păcate, se confirmă. Aș vrea să precizez faptul că până în anul 2012 aveam în fiecare an peste 200.000 de candidați înscriși la examenul de Bacalaureat iar acum avem puțin peste 126.000. În anul 2008 am avut un vârf de peste 225.000 de elevi înscriși la Bac”, a spus Cîmpeanu potrivit Euronews România.

Bacalaureat 2022. Calendarul examenelor

Calendarul oficial al examenului național de Bacalaureat 2022, Sesiunea iunie – iulie 2022:

6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

8 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D

14 – 16 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puţin media 6 la probele scrise.

Foto: depositphotos.com

