Studenții de la UTCN Cluj au construit un pod din SPAGHETE. Rezistă și la greutăți de 500 kg

Studenții de la UTCN Cluj au găsit o altă întrebuințare pastelor și au construit un pod din spaghete, pentru a demonstra că acestea pot servi și ca materiale de construcție.

Studenții de la UTCN Cluj au construit un pod din SPAGHETE / Foto: captură ecran - observatornews.ro

30 de studenți ai Facultății de Construcții din cadrul UTCN Cluj-Napoca au realizat machetele, care pot rezista și la greutăți de 500 de kilograme, notează observatornews.ro.

Această provocare a fost realizată pentru etapa finală a concursului mondial „Spaghetti Bridge Building” din Budapesta.

Concursul a avut următoarele reguli: ca fiecare pod să aibă un metru deschidere, 60 cm înălțime și să nu cântărească mai mult de un kilogram.

„Noi am făcut un calcul al proiectului, un calcul structural, am făcut o modelare după care am făcut macheta pentru pod şi am construit podul realizat pe aceste machete”, a spus dr. ing. Cristian Mojolic, profesor îndrumător, conform sursei citate.

Ca podul să fie rezistent, studenții au putut să folosească o bucată mică de lemn pentru susținere și lipici (fără apă în compoziție).

La final, podurile realizate au fost supuse unor teste de rezistență, dar nu toate au rezistat. Pentru crearea unui astfel de pod se folosesc în jur de 900 de grame de paste, iar dacă sunt asamblate corespunzător, podurile din spaghete pot să reziste chiar și la 500 de kilograme.

