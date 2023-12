Internauții „o iau peste picior” pe Ligia Deca, după declarațiile privind testele PISA: „Mesajul demonstrează că analfabetismul funcțional este prezent și în rândul miniștrilor”

Un val de comentarii a apărut pe pagina Ligiei Deca, ministrul Educației, după ce România s-a clasat penultima țară din Uniunea Europeană la testele PISA 2022, după Bulgaria.

Ligia Deca, luată „peste picior” de internauți, după declarațiile legate de testele PISA / Foto: Ligia Deca - Facebook

Rezultatele PISA 2022, un program de evaluare a competențe de bază a elevilor de 15 ani, a adus vești foarte proaste pentru România. Programul este desfășurat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), iar potrivit acestuia, România se plasează pe penultimul loc în rândul țărilor UE participante, înaintea Bulgariei, cu rezultate dezastruoase.

La nivel general, România apare pe poziția 45 din totalul de 81 de țări și teritorii.

Rezultatele României se mențin la un nivel semnificativ mai scăzut comparativ cu media țărilor OCDE. Față de PISA 2018, și media europeană a scăzut: 15 puncte la matematică, 10 puncte la citire, 2 puncte la științe.

Dacă în 2018, România înregistra 428 de puncte la citire, 430 la matematică și 428 la științe, conform rezultatelor pentru PISA 2022, pentru fiecare dintre cele trei evaluări România a obţinut o medie de 428 de puncte, aspect ce o plasează la o distanță de circa 50 de puncte de media OCDE și la circa 100 de puncte în urma liderului european, Estonia.

Declarații aberante ale ministrului Educației

Ligia Deca, ministrul Educației, a pus problema diferit pe pagina sa de Facebook. Ea a susținut, într-o notă pozitivă, că România nu a înregistrat pierderi substanțiale în privința performanțelor elevilor. Cu toate acestea, rezultatele PISA 2022 arată că gradul de analfabetism funcțional rămâne ridicat, aspect ce contrazice declarațiile ministrului Deca.

În loc să vorbească despre această problemă apăsătoare a României, Deca a susținut că pentru că nivelul este similar cu anul 2018, țara noastră are un sistem de educație „rezilient”.

Cu diverse argumente halucinante și folosindu-se de eterna scuză privind efectele pandemiei, pare că Ligia Deca încearcă să-i păcălească pe români, spunând că deși situația s-a înrăutățit în Europa, la noi în țară sistemul de învățământ a rămas cam la fel de praf. Măcar n-a căzut mai jos!

Sursă: screenshot - postare Facebook Ligia Deca

Internauții „o iau peste picior” pe Deca

Postarea ministrului Educației a devenit virală, iar sute de români au adăugat comentarii.

„Deca n-a înțeles rezultatele testelor PISA”

Unii dintre internauți au evidențiat că interpretarea pe care a avut-o Ligia Deca nu este foarte departe de rezultatele PISA pe care le-au avut elevii români:

- „Observ că Ligia Deca n-a înțeles rezultatele dezastruoase ale testelor PISA”

- „Un ministru care confirmă testul PISA. Dna. e analfabet funcțional!”

- „Nu vă supărați, dar efectiv reprezentați perfect România Educată a lui Klaus Iohannis. În sensul că nu știu cat erați de pregătită înainte să ajungeți ministru, dar de când sunteți ministru dați semne de analfabetism funcțional.”

- „Interpretare a rezultatelor dreaptă ca turnul din Pisa! Felicitări!”

- „Mesajul dvs demonstrează că analfabetismul funcțional este prezent și în rândul miniștrilor.”

Alții au luat-o „peste picior” pe Deca și au subliniat cu ironie afirmațiile ei aberante:

- „Raportul nu doar confirmă rezultatele bune ale elevilor români, ci și evidențiază eforturile concrete prin legea învățământului preuniversitar.”

- „Una dintre concluziile raportului PISA 2022 este că avem un sistem de educație reptilian și că, prin măsurile luate, am reușit să limităm efectele parangheliei.”

- „Felicitări pentru realizările mărețe. Fără PNL această țară nu ar fi putut supraviețui și duce educația pe culmile performanței! Alături de liderii noștri neînfricați, Ciucă și Deca! Am scris bine?”

- „Nu înteleg. De ce fac atâția oameni caterincă de rezultatele dvs, excepționale?”

- „În concluzie, copiii nu sunt slab educați. Ei sunt doar rezilienți: intră prosti în școală și când ies, revin la forma inițială.”

- „Eforturile concentrate ale profesioniștilor din Ministerul Educației, sub bagheta magică mânuită prin extraordinarul proiect România Educată, au dus la un binemeritat penultim loc în UE (...) Nu e important locul în clasament, important e că participăm. Felicitări încă o dată! Vă iubim!”

- „Este nevoie de încredere reciprocă și avem această încredere, că și pe viitor elevii români vor rămâne la nivelul excelent, din 2018, datorită rezilienței participative a sistemului de învățământ românesc, care iată că funcționeaza atât de bine și vă mulțumim că prin eforturi susținute, România este pe locul 2 în Europa, după Bulgaria, la numarul de elevi cu competente de nivelul 2 atât de stabile.”

- „Factul ca nu sa scăzut ci sa rămas la același nivel arata ca doamna ministru si-a facut treaba la un înalt nivel de profesionalism și competenta profesionala. Felicitări doamna ministru, țineți-o tot asa!”

În același timp, în secțiunea de comentarii au existat și conturi Facebook care transmiteau mesaje pozitive și laude, unele dintre ele fiind suspicioase. Mai mulți oameni au acuzat că ar fi vorba despre conturi false care ar lăsa comentariile.

„Un sistem rezilient în a face rău copiilor”

Alte comentarii au fost puțin mai directe și, poate, mai dureroase:

- „Da, din păcate avem un sistem de educație rezilient în a face rău copiilor. Și decidenți care susțin acest sistem.”

- „Suntem rezilienți în greșeală.”

- „Partidul Comunist Roman a reușit. Și în acest an suntem primii în lume la matematică, fizică, chimie, agricultură și metalurgie. Suntem cei mai buni datorită Partidului Comunist Român.”

- „Dumneavoastră spuneți așa: nu numai că suntem proști (ultimul loc la testele PISA), dar mai suntem și rezilienți.”

- „Deci daca Vasile e penultimul din clasă cu media 5, în timp ce media generală a clasei e 9 și anul următor Vasile este tot penultimul din clasă, tot cu media 5, dar media clasei a scăzut la 8.5, înseamnă că Vasile e rezilient și trebuie lăudat?”

- „Așa ceva, sunteți de un penibil grav. Cosmetizați rahatul, dar voi tot acolo sunteți, tot acolo ați dus educația.”

- „Calitatea învățământului a scăzut în Europa, dar a rămas constantă în România. Explicație: mai jos pur si simplu nu se poate.”

- „Cei de pe ultimul loc au cel mai mare potențial de a recupera! Felicitări pentru potențialul pe care l-ați creat!”

