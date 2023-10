Proiect inedit al unor studenți de la UTCN, prezentat la NASA International Space Apps Challenge, cel mai mare hackathon din lume

Un grup de 6 studenți la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au prezentat la NASA International Space Apps Challenge un proiect inedit. Mai mult de 50.000 de participanți din 400 de orașe au participat la această competiție.

Szecsi Antonia, Lutsch Antonia, Ivas Catalin, Popovici Andrei, Sorodoc Matei, Mihoc Alexandru - studenții de la UTCN/ Foto: arhivă personală Antonia

Un grup de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) au venit cu un proiect inedit la NASA International Space Apps Challenge care a avut loc în perioada 7-8 octombrie.

Echipa formată din Szecsi Antonia, Lutsch Antonia, Ivas Catalin, Popovici Andrei, Sorodoc Matei și Mihoc Alexandru au venit cu ideea realizării unui dispozitiv care va reuși să facă diferența dintre focurile benefice pentru vegetație și cele care ar provoca undezastru.

„În cadrul competiției am avut de ales din mai multe challenge-uri și noi am ales unul legat de fire supervision și extinsion. Am observat că există foarte multe dispozitive care supraveghează focurile din zonele forestiere și le opresc când sunt în stadii mici, dar ce ne-am gândit noi că ar fi mult mai util decât să oprim, în urma unui studiu realizat pe Parcul Național Yellowstone am realizat că anumite focuri sunt benefice pentru pădure în sensul în care după ce se termină focul o să crească vegetația mult mai puternică.

În urma studiului ne-am dat seama că cel mai bine decât să prevenim ar fi să realizăm un dispozitiv care înglobează mai mulți senzori și inteligență artificială să putem face diferența între focurile care sunt benefice pentru vegetație, focurile naturale și focurile artificiale care nu sunt benefice pentru vegetație și care ar crea un dezastru”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Szecsi Antonia, studentă la UTCN.

Din păcate, chiar dacă tinerii au ieșit câștigătorii de pe Cluj-Napoca, nu au mai reușit să încarce filmarea pentru calificarea la etapa globală, iar premiul a fost oferit unei alte echipe.

Experiența a fost una extraordinară pentru Antonia și echipa ei, iar aceștia doresc să continue mai departe proiectul.

„A fost un mediu super pentru networking și dezvoltare, fiind multe persoane de succes și echipe foarte bune. Competiția a fost mare și am lucrat la ideea noastră non stop timp de 24 de ore, trecând prin toate procesele, de la validare la produs tehnic. Deși a fost puțin stresant, e o experiență deosebită și cu siguranță o vom repeta pe viitor”, a transmis tânăra.

Cine sunt câștigătorii din România și ce soluții au propus

Dvloper.io, echipa care a câștigat competiția din București, a propus Demeter, o aplicație de geo-agricultură care se adaptează la nevoile parcelei. Astfel, soluția poate îmbunătăți capaci-tatea de luare a deciziilor și de prognoză, oferă o analiză a randamentelor recoltelor din trecut și date pentru planificarea viitoarelor recolte (de exemplu, ce tip de cereale sunt cele mai po-trivite pentru a fi cultivate), sau poate economisi consumul de apă. Membrii echipei sunt Răzvan Georgescu, Thushara și Andrei Zvirid.

R.A.G.E, echipa câștigătoare la Cluj, a creat un sistem de alertă timpurie în caz de urgență pentru zonele cu risc de incendii. Sistemul ar putea trimite mesaje de urgență și informații către și dinspre zone și comunități izolate care nu au acces la infrastructura GSM sau la in-ternet. Membrii echipei sunt Gabriel Oltean, Eusebiu Ștefan Coltanel, Răzvan Udrea și Adrian Costea.

Open 360, echipa care va reprezenta Timișoara, a realizat o platformă de tip marketplace prin care voluntarii pot urmări proiectele NASA Open Science preferate, primind în fiecare săptămână un e-mail cu progresele realizate în cadrul proiectului. Membrii echipei Open 360 sunt Alexandru-Florin Boboc și Cătălin Andrei Bora.

Kilonova, echipa câștigătoare la Iași formată din elevi de liceu, a dezvoltat Selenotone, un site prin intermediul căruia utilizatorii au posibilitatea de a încărca un videoclip din spațiu. Acest videoclip este apoi procesat de un program creat de echipa Kilonova care oferă ulterior un sunet corespunzător elementelor vizuale. Membrii echipei sunt liceenii Dragoș Lazăr, Oc-tavian Găinaru, Andrei Pătrașcu, Maria Vasilache, Teodor Moscaliuc și Rareș Neculau.

Soft Hoarders, echipa câștigătoare din Oradea, a creat o aplicatie de educație și conștientizare a utilizării apei care se numește „The Water Cycle: Balancing Act”. Membrii echipei sunt Bogdan Alexandru Văduva, Vlad Ciunel Vlad și Alexia Bulubasa.

