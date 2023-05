Festivalul Bunătăților la Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca

Sute de elevi, însoțiți de părinți, cadre didactice și instructori coregrafi, din 15 școli din județele Cluj, Sibiu, Neamț, Constanța, Vaslui și Galați au participat la sfârșitul săptămânii trecute, respectiv, vineri, 12 mai 2023 la Festivalul Bunătăților Tradiționale de la Cluj-Napoca.



Manifestarea, aflată la cea de-a VIII-a ediție, reprezintă activitatea finală cuprinsă în proiectul educațional CAER 2023 cu titlul: „TRADIȚII CULTURALE APUSENE – PRACTICI ANCESTRALE ÎN CONTEXT CONTEMPORAN”, și a fost organizată de Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Energetic din Cluj-Napoca, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.







O parte din școli au fost prezente fizic la această manifestare, iar o altă parte au participat online. Unitățile de învățământ preuniversitar participante fizic au fost următoarele: Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici”, Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu, Mărișel, Școala Gimnazială „Stefan Pascu din Apahida, Școala Gimnazială Baciu, toate din județul Cluj, Liceul Tehnologic Economic Piatra-Neamț, jud. Neamț, Școala Gimnazială Micăsasa, jud. Sibiu.

Școlile cu participare online au fost: Liceul Economic „Virgil Madgearu”, jud. Constanţa, Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Cernavodă, jud. Constanţa, Liceul Tehnologic „Ghenuța Coman:, Vaslui, Colegiul National „Andrei Mureșanu”, Dej, jud. Cluj și Școala Gimnazială „Unirea”, Braniștea, jud. Galați.

„Vineri, 12 mai 2023, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” a fost din nou în straie de sărbătoare. Ce poate fi mai frumos decât să fi fost împreună la acest eveniment, legați de dragostea pentru folclor, pentru obiceiurile și tradițiile locale, de dragostea pentru copiii și părinții noștri și pentru satul românesc – leagănul veșniciei și al copilăriei noastre? Dincolo de emoțiile, optimismul și bucuria pe care le-am trăit, acest mare festival de tradiții populare ne-a reamintit faptul că a sosit clipa să așezăm încă o cărămidă la construirea culturii tradiționale, la promovarea și păstrarea obiceiurilor moștenite din moși – strămoși și pe care dorim să le transmitem noilor generații prin intermediul elevilor și prin intermediul dumneavoastră, al tuturor celor care ați fost prezenți vineri, în sala de spectacole a Colegiului Tehnic Energetic din Cluj-Napoca, locul desfășurării festivalului. Acest eveniment cultural-artistic a încheiat seria de manifestări dedicate Zilelor școlii noastre la împlinirea a 50 de ani de existență” a declarat doamna prof. Monica – Laura Ungurean, directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca.

Festivalul – concurs a fost un real succes și a avut o notă optimistă generată de bucuria de a sărbători împreună acest eveniment. Juriul a fost alcătuit din specialiști în domeniu, cu următoarea componență: Dna Marinela Zegrean-Istici – consultant artistic al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj - președinte, interpretă de muzică populară, Doamna Viorica Abrudan si domnul Iuliu Abrudan cadre didactice, experți în folclorul românesc.





Manifestarea a avut de toate, festivalul incluzând șase secțiuni, două cu participare online și cinci cu participare directă, care de care mai atractive și mai interesante: prezentarea școlii și a localității de proveniență (probă online), concurs de fotografie (probă online), expoziție standuri produse agroalimentare tradiționale și ateliere meșteșugărești, parada și prezentarea costumelor populare, concurs interpretare vocală cântece populare şi un concurs între ansamblurile de dansuri populare.





După derularea celor 6 secțiuni, am avut parte și de un spectacol de muzică populară, la care ne-au bucura și încântat cu muzica lor, interpreții ardeleni Eugenia Corpodean – Ciceu (din Ocna Mureș, jud. Alba) Sorin – Ionel Brăileanu (din mun. Cluj-Napoca). Totodată, s-au luat la întrecere și nouă ansambluri de dansuri populare, după cum urmează: Ansamblul de dansuri populare „Jucăușii de pe Someș”, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Ansamblul de dansuri populare „Jucăușii Baciului”, com. Baciu, jud. Cluj, Ansamblul de dansuri populare „Jucăușii din Hășdate”, sat. Hășdate, com. Săvădisla, jud. Cluj, Ansamblul folcloric „Someșul”, com. Apahida, jud. Cluj, Ansamblul de dansuri populare „Nepoții Iancului”, com. Mărișel, jud. Cluj şi Ansamblul de dansuri populare „Mărginimea Sibiului”, com. Micăsasa, jud. Sibiu.





Am putut descoperi obiceiurile culinare, tehnicile de conservare a produselor agroalimentare expuse de către elevi la standurile organizate pe școli și, o expoziție cu obiecte de artizanat și ateliere meșteșugărești, semn că arta populară românească nu a rămas în umbră. Extrem de interesante au fost colajele de fotografii înfățișând locuri și peisaje deosebite, realizate de către fiecare școală parteneră care a concurat la secțiunea: Concurs de fotografie. La secțiunile Concurs de cântece populare și Parada și prezentarea costumelor populare tradiționale, a fost interpretat exemplar de elevii înscriși la concurs câte un cântec popular, interpretări care ne-au lăsat fără cuvinte, și a fost prezentat portul popular traditional specific fiecărei zone de proveniență, participantă la festivalul – concurs. Au urmat, pezentările power-point sau filmulețele video cu privire la monografiile localităţilor de proveniență ale școlilor partenere (date privind așezarea geografică, istoricul, obiectivele turistice, istorice, culturale, obiceiurile şi tradiţiile specifice locale, prezentarea școlilor participante la festival și prezentarea activităţilor derulate individual, de către fiecare şcoală, pe parcursul proiectului), terminând cu câteva dansuri populare interpretate impecabil de ansamblurile de dansuri populare înscrise la concurs.

Am stat de vorbă și cu prof. dr. Sorin – Ionel Brăileanu, coordonatorul acestui proiect și, totodată, prezentatorul festivalului de tradiții, care ne-a declarat următoarele: „Scopul acestui proiect este promovarea și aducerea unui plus de valoare folclorului, obiceiurilor și tradițiilor din România prin intermediul elevilor. Tradițiile noastre moștenite din moși – strămoși, dorim să fie preluate și transmise următoarelor generații, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea față de țară, pentru drapelul tricolor, pentru cultura tradițională neprețuită, pentru frumos și autentic, pentru locurile în care trăiesc și pentru satul românesc – rădăcina sufletelor noastre! Toate aceste lucruri frumoase numai pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră!”







Toți participanții au fost serviți din belșug cu bunătăți tradiționale, cum ar fi: aperitive de casă, mămăligă cu brânză, mămăligă cu lapte, cârnați de casă, tobă de casă, ceapă verde și ridichi, balmoș, sarmale, prăjituri de casă, siropuri din fructe de pădure, gogoși și plăcinte.





La această activitate au participat aproximativ 220 de persoane, cadre didactice din școlile partenere, instructori coregrafi de la diferitele ansambluri de dansuri venite la concurs, elevii și părinții acestora.







„Festivalul de astăzi a fost o bucurie a sufletelor unite prin cântec, dans, bucate tradiționale şi voie bună” a încheiat, dna Monica – Laura Ungurean, directorul Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învățământ organizatoare a festivalului.