Fostul premier Florin Cîțu: „Am avertizat încă din ianuarie ca măsurile adoptate (de guvernul Ciucă - n.r.) vor duce la o creștere a inflației”

Românii au nevoie de la Guvern, Ministerul Finanțelor și Banca Națională să le spună când se va redresa situația economică, spune fostul premier liberal Florin Cîțu.

Președintele Klaus Iohannis spune că Putin este de vină pentru criza economică actuală, însă fostul premier Florin Cîțu declară că a avertizat încă de la începutul anului 2022 că vor veni scumpiri / Foto: Facebook - Florin Cîțu

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, 12 mai, că președintele rus Vladimir Putin este cel „vinovat” de criza economică actuală, după declaranșarea războiului în Ucraina, aducând inflație și scumpiri la nivel mondial.

„Inflaţia este doar un factor şi ca să încep cu un răspuns simplu, am toată încrederea că Guvernul a luat şi va lua în continuare măsurile care se impun (...) Guvernul, Parlamentul, politicienii - la modul general - îşi fac treaba şi în multe situaţii se găsesc anumite soluţii, dar nu este cazul să încercăm să aruncăm vina asupra Guvernului, asupra Parlamentului sau asupra clasei politice. Vinovat este Putin, care a declanşat acest război împotriva Ucrainei”, a declarat Iohannis când a fost întrebat de fenomenul inflației și scumpirile mari.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



Însă, fostul premier Florin Cîțu spune că a avertizat încă de la începutul anului 2022 că măsurile adoptate de guvernul lui Nicolae Ciucă vor duce la o creștere a inflației.

„Din punctul meu de vedere lucrurile sunt simple. Am avertizat ca măsurile adoptate, încă din ianuarie, vor duce la o creștere a inflației. Este clar că pe parcurs au apărut și alte șocuri, dar chiar BNR ne spune, inflația ar fi fost în jur de 10%-11% chiar și fără aceste șocuri. Șocuri apar mereu. Și pozitive și negative. Rolul politicilor economice, al celor care administreaza economia, este să livreze bunăstare pentru toți românii. Nu poți niciodată să controlezi evenimente (noi le spunem șocuri) precum pandemia, război în zone apropiate, schimbări de regim politic etc”, a spus Florin Cîțu pe Facebook.

Șeful BNR i-a îndemnat pe români să bea ceai de tei „ca să se calmeze”

Șeful Băncii Naționale (BNR) Mugur Isărescu i-a îndemnat joi pe români să bea ceai de tei pentru a-și păstra calmul, să nu se panicheze în fața scumpirilor:

„Presiunea costurilor s-a transmis cel mai mult la alimentele procesate, prețul la energie s-a transmis în produse agro-alimentare, dar si pe un fond de început de panică. Nu ne strică ceva mai multă calmitate. Agitația e caracteristică perioadelor de criză. E de înțeles. Autoritățile asta trebuie să transmită: mai calm. Am înțeles și eu mesajul. Mai bem un ceai de tei. Eu am băut cu Eugen Rădulescu (director în BNR - n.r). Deci e un sfat bun. Acest canal psiho-social al anticipațiilor, exagerările sunt specifice, dar nu fac bine”, a comentat guvernatorul BNR.

Ca replică, președintele Klaus Iohannis a spus că probabil Isărescu consumă mai mult ceai de acest fel pentru că la BNR „sunt mai mulți tei în parc și se bea mai mult”. De asemenea, președintele a spus că el consideră că trecem printr-o „încercare grea” și a insistat pe ideea că e vina războiului: „Trebuie să fim conștienți de faptul că acest război va crea în continuare crize.”

Între timp, fostul premier Cîțu spune că „dincolo de ceaiul de tei” este de acord cu șeful BNR și spune că acesta a confirmat tot ce a spus până acum: „Despre situația economică dincolo de ceaiul de tei: Ieri guvernatorul BNR a confirmat că o creștere a cheltuielilor bugetare (vouchere de exemplu) alimentează deficitul și implicit rata inflației. Are dreptate guvernatorul BNR și confirma cu ceva întarziere ce am tot spus.”

Guvernul, MF și BNR trebuie să le spună românilor când se va redresa situația

În continuare, fostul premier Florin Cîțu susține că „indiferent de șoc, există soluții” și spune că a arătat asta în anii 2020-2021, atunci când economia globală a fost lovită de cea mai mare criză din ultima sută de ani.

Captură ecran cu postarea de pe Facebook a fostului premier Florin Cîțu

Românii au nevoie de la guvern, MF și BNR să vină să le spună când se va redresa situația economică, susține fostul premier:

„BNR a subestimat inflația de aproape un an de zile deja. MF începe iar să «ascundă» deficitul prin tăierea investițiilor, reducerea sumei rambursate din TVA, amânarea plății facturilor etc. Nu se rezolva situația economiei aruncând gunoiul sub preș. Așa doar se amână inevitabilul dezastru economic.

În acest moment și BNR și MF trebuie să facă două lucruri imediat pentru a garanta reducerea inflației și revenirea economiei. BNR trebuie să arate clar că este determinată să aibă dobânzi real pozitive iar MF trebuie să ne convingă că la finalul anului deficitul bugetar rămâne la 5.8% (mai mic ar fi fost mai bine) și nu va introduce taxe noi. Vă garantez că imediat rată inflației începe să scadă, dobanzile la fel si investițiile vor crește.”

Plan rapid pentru scăderea inflației

Totodată, fostul premier spune că va cere ca Guvernul să prezinte rapid un plan prin care inflația scade sub 10% până la finalul acestui an, altfel va continua un dezastru economic în România:

„În 2020 mi-am asumat o revenire rapidă a economiei, întâi ca ministru al Finanțelor și apoi ca premier, și am livrat cu ajutorul românilor, al antreprenorilor și al colegilor mei liberali. Chiar mai bine decât estimam noi și în 2020 și în 2021. Iar în acele momente nu existau 30 de miliarde de euro pe masă din PNRR. Acum BNR ne cere să fim ok cu o rată a inflației peste 10% încă un an de zile și cu o economia care se prăbușește sub greutatea inflației, dobânzilor în timp ce guvernul nu ne da nicio perspectiva de revenire a economiei. Eu nu sunt de acord. Se poate mai bine și mai rapid. (…)

În următorul BEX al PNL voi cere ca guvernul, coaliția de guvernare, să prezinte rapid un plan prin care inflația scade sub 10% până la finalul anului și creșterea economică își revine din trimestrul III al acestui an. Este datoria noastră de liberali față de români să venim cu un plan ambițios care să livreze inflație mică, dobânzi mici și crestere economică peste așteptări. Știu că putem. Altfel, inflație mare, deficite mari, dobânzi mari si dezastru economic poate livra oricine”, a mai susținut Florin Cîțu.

Potrivit datelor publicate miercuri de Institul Național de Statistică, rata anuală a inflației a urcat la 13,76% în aprilie 2022, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la cartofi, cu peste 40%, iar prețurile la energie și gaze aproape s-au dublat. Mărfurile nealimentare au suferit scumpiri cu 16,35%, alimentele au suferit scumpiri de 13,54%, iar serviciile 7,11%.

CITEȘTE ȘI: