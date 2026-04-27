Urmează o iarnă scumpă. Prețul gazului va fi în continuare ridicat.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a spus că ne așteaptă iarnă și o primăvară destul de dificile din punct de vedere al prețurilor la gaze naturale.

Avertizare de la Ministerul Energiei: Ne așteaptă o iarnă să o primăvară destul de dificile

Lucrurile sunt destul de imprevizibile pentru că ne aflăm într-o criză internațională, iar prin distrugerea unor capacități de producție, mai ales în zona Qatar, prețul gazului va fi în continuare ridicat și ne așteaptă o iarnă și o primăvară (2027) destul de dificile din punct de vedere al tarifelor, a declarat, luni, 27 aprilie 2026, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Urmează iarnă și primăvară mai scumpe

„Suntem într-o criză internațională și europeană. Lucrurile par să se fi calmat, dar vedeți că sunt destul de imprevizibile. Încă nu s-a găsit o soluție durabilă, definitivă pentru situația din Orientul Mijlociu și pentru Strâmtoarea Ormuz. Din orice lucru care se poate întâmpla acolo, din orice incident, din orice escaladare, putem vedea imediat creșteri din nou ale prețurilor internaționale. Cotația internațională la petrol și gaze naturale e principala preocupare la nivel european în domeniul energiei în acest moment. Sigur, peste tot în Europa avem stocuri de rezervă, dar suntem afectați de o creștere a prețurilor, care a generat și generează în continuare creșteri în lanț și inflație. Plus că cele mai multe analize sunt convergente că, prin distrugerea unor capacități, mai ales în zona Qatar, prețul gazului va fi în continuare ridicat și ne așteaptă o iarnă și o primăvară 2027 destul de dificile din punct de vedere al prețurilor la gazul natural”, a spus Bușoi, potrivit Agerpres.ro.

În ceea ce privește redeschiderea rafinăriei Petrotel-Lukoil, reprezentantul Ministerului Energiei a punctat că statul român a luat niște măsuri foarte clare pentru a respecta sancțiunile impuse Rusiei.

„Ca și secretar de stat responsabil nu doar cu afacerile europene, ci și cu relațiile internaționale, m-am ocupat de relația cu OFAC (The Office of Foreign Assets Control - n. red.), de la bun început, explicând ce facem pentru a respecta sancțiunile și până la urmă, filosofia, esența acestor sancțiuni, ca niciun ban din România, din operațiuni să nu meargă în Rusia și să nu susțină direct sau indirect uciderea civililor și uciderea soldaților în Ucraina. Din acest punct de vedere, statul român și-a luat niște măsuri foarte clare. În primul rând, sigur este acea ordonanță cu supraveghetorul pe care l-am numit și care urmărește ca lucrurile să se întâmple în această direcție. Sigur că mai este și Eximbank, o bancă de stat extrem de profesionistă și extrem de strictă în a aplica aceste sancțiuni și în a se asigura că lucrul acesta nu se întâmplă (...) Petrotel - Lukoil are nevoie de un orizont de șase luni de zile pentru a merita să înceapă să cumpere țiței, produs pe care să-l rafineze de pe piața internațională, de altundeva, evident decât din Rusia, pentru că este interzis. (...) din punctul de vedere al unor sancțiuni secundare ale oricărei entități care lucrează cu Lukoil - Petrotel pe următoarele șase luni, de la Departamentul de Trezorerie al SUA, de la OFAC, s-a primit o asigurare fermă că acest lucru nu se va întâmpla până în 29 octombrie. În paralel, pentru benzinării, dar nu doar pentru cele din România, pentru toate operațiunile internaționale, pe partea de retail de benzinării există o prelungire tot până în 29 octombrie”, a menționat demnitarul.

